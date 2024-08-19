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На Алтае пьяный мужчина без прав не рассчитал скорость и угодил в кювет

Водитель ушиб плечо

19 августа 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай мужчина пострадал при съезде на иномарке в кювет в поселке Алферово Майминского района, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 18 августа около 21:30 у дома № 14 по улице Луговая.

"34-летний житель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет", — рассказали в полиции.

Мужчина с ушибом плеча был доставлен в больницу, не госпитализирован. Полицейские выяснили, что он сел за руль пьяным и не имея водительских прав.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

15:26:51 19-08-2024

Дядьку в карьеру, машину конфискрвать. Пущай пешком пьянствует!

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Мусик

15:27:04 19-08-2024

хорошо отдыхает в Кувейте

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Гость

15:49:55 19-08-2024

А где коменты про "был бы трезвый... "?

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Мусик

16:04:24 19-08-2024

Гость (15:49:55 19-08-2024) А где коменты про "был бы трезвый... "?... трезвый - вообще б разбился.

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