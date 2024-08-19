На Алтае пьяный мужчина без прав не рассчитал скорость и угодил в кювет
Водитель ушиб плечо
19 августа 2024, 15:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай мужчина пострадал при съезде на иномарке в кювет в поселке Алферово Майминского района, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 18 августа около 21:30 у дома № 14 по улице Луговая.
"34-летний житель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет", — рассказали в полиции.
Мужчина с ушибом плеча был доставлен в больницу, не госпитализирован. Полицейские выяснили, что он сел за руль пьяным и не имея водительских прав.
15:26:51 19-08-2024
Дядьку в карьеру, машину конфискрвать. Пущай пешком пьянствует!
15:27:04 19-08-2024
хорошо отдыхает в Кувейте
15:49:55 19-08-2024
А где коменты про "был бы трезвый... "?
16:04:24 19-08-2024
Гость (15:49:55 19-08-2024) А где коменты про "был бы трезвый... "?... трезвый - вообще б разбился.