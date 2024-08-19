На Алтае пьяный мужчина без прав не рассчитал скорость и угодил в кювет

Водитель ушиб плечо

19 августа 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай мужчина пострадал при съезде на иномарке в кювет в поселке Алферово Майминского района, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 18 августа около 21:30 у дома № 14 по улице Луговая.

"34-летний житель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет", — рассказали в полиции.

Мужчина с ушибом плеча был доставлен в больницу, не госпитализирован. Полицейские выяснили, что он сел за руль пьяным и не имея водительских прав.