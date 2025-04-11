На Алтае пассажирка получила множественные переломы ребер в ДТП с пьяным водителем
Автомобилист врезался в опору ЛЭП
11 апреля 2025, 14:31, ИА Амител
Пьяный водитель и девушка-пассажир из Алтайского края пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Майминском районе Горного Алтая, сообщили в пресс-службе республиканского МВД региона.
ДТП случилось 11 апреля около 00:10 вблизи села Соузга.
"27-летний житель Алтайского края за рулем Toyota Carina не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на опору линии электропередачи", – рассказали в полиции.
В результате с множественными переломами ребер в республиканскую больницу госпитализировали 22-летнюю пассажирку иномарки. Водителю автомобиля также оказали медпомощь, не госпитализирован.
Во время разбирательства установили, что мужчина сел за руль пьяным. В его отношении возбудили дела об административных правонарушениях.
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