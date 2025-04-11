На Алтае пассажирка получила множественные переломы ребер в ДТП с пьяным водителем

Автомобилист врезался в опору ЛЭП

11 апреля 2025, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пьяный водитель и девушка-пассажир из Алтайского края пострадали при наезде автомобиля на опору ЛЭП в Майминском районе Горного Алтая, сообщили в пресс-службе республиканского МВД региона.

ДТП случилось 11 апреля около 00:10 вблизи села Соузга.

"27-летний житель Алтайского края за рулем Toyota Carina не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на опору линии электропередачи", – рассказали в полиции.

В результате с множественными переломами ребер в республиканскую больницу госпитализировали 22-летнюю пассажирку иномарки. Водителю автомобиля также оказали медпомощь, не госпитализирован.

Во время разбирательства установили, что мужчина сел за руль пьяным. В его отношении возбудили дела об административных правонарушениях.