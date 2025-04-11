Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Барнауле
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии
11 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле два пассажира скорой помощи пострадали в автомобильной аварии на проспекте Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло 11 апреля в 08:35, в районе дома № 24в по пр. Калинина.
Предварительно установлено, что 50-летний водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенным звуковым сигналом, которым управлял 47-летний мужчина.
В результате аварии два пассажира скорой получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Госавтоинспекция города Барнаула обращает внимание участников движения на то, что они обязаны предоставлять преимущество в движении транспортным средствам с одновременно включенными звуковыми и специальными световыми сигналами", – подчеркнули в ведомстве.
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