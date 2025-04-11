Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Барнауле

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

11 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

В Барнауле два пассажира скорой помощи пострадали в автомобильной аварии на проспекте Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло 11 апреля в 08:35, в районе дома № 24в по пр. Калинина.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель Hyundai Santa Fe не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи с включенным звуковым сигналом, которым управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии два пассажира скорой получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.