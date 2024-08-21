На Алтае пастух попал под статью из-за кражи потерянного туристкой дрона

Мужчину отпустили под подписку о невыезде

21 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Квадрокоптер / Источник фото: unsplash.com

В Республике Алтай полицейские установили причастность 55-летнего местного жителя к хищению квадрокоптера у туристов, пишет "МВД Медиа".

34-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию с заявлением о пропаже дрона, который забыла на смотровой площадке в урочище Кызыл-Шин в Кош-Агачском районе. Ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей.

Полиция подтвердила факт кражи и задержала ранее судимого подозреваемого. Мужчина признался, что взял найденный дрон, чтобы пасти лошадей. Аппарат изъяли, скоро его вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.