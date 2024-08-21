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На Алтае пастух попал под статью из-за кражи потерянного туристкой дрона

Мужчину отпустили под подписку о невыезде

21 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Квадрокоптер / Источник фото: unsplash.com
Квадрокоптер / Источник фото: unsplash.com

В Республике Алтай полицейские установили причастность 55-летнего местного жителя к хищению квадрокоптера у туристов, пишет "МВД Медиа".

34-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию с заявлением о пропаже дрона, который забыла на смотровой площадке в урочище Кызыл-Шин в Кош-Агачском районе. Ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей.

Полиция подтвердила факт кражи и задержала ранее судимого подозреваемого. Мужчина признался, что взял найденный дрон, чтобы пасти лошадей. Аппарат изъяли, скоро его вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 13

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123

10:01:22 21-08-2024

пастух нашел, хозяйка лохудра - забыла, какая кража-то?

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Гость

11:16:23 21-08-2024

123 (10:01:22 21-08-2024) пастух нашел, хозяйка лохудра - забыла, какая кража-то?...
Самая обыкновенная. Не твоё - не бери. Нашёл - сообщи в полицию, там решат, что с находкой делать.

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Гость

12:04:45 21-08-2024

Гость (11:16:23 21-08-2024) Самая обыкновенная. Не твоё - не бери. Нашёл - сообщи в ... Было время на этой теме бандосы отрабатывали, "забывая" кошельки.

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Гость

10:36:21 21-08-2024

Там чо, есть электричество?

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ost

10:43:01 21-08-2024

Кто не в курсе: Верховный суд постановил, что присвоение утерянного телефона тоже кража. Вот так нашел телефон, если не вернул хозяину или не принёс в полицию, всё - ты вор!

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Гость

11:16:59 21-08-2024

ost (10:43:01 21-08-2024) Кто не в курсе: Верховный суд постановил, что присвоение уте...
И это правильно.

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Гость

11:43:05 21-08-2024

ost (10:43:01 21-08-2024) Кто не в курсе: Верховный суд постановил, что присвоение уте... а без верховного суда непонятно что чужое хапать нельзя?

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ник6

11:10:13 21-08-2024

Не твоё-не бери! Не тобой положено-не тобой будет забрано!

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Гость

11:58:59 21-08-2024

Теперь пусть новосибирка стадо падёт, пока алтаец срок иотает.

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Гость

12:06:48 21-08-2024

ГК РФ Статья 227. Находка

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.

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Олег

13:38:23 21-08-2024

Не подбирайте вещи, только деньги.
Деньги безличны.

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Гость

15:05:09 21-08-2024

Олег (13:38:23 21-08-2024) Не подбирайте вещи, только деньги.Деньги безличны....
Главное, чтобы камер тоже не было вокруг

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Гость

15:05:06 21-08-2024

Понапихали кругом маячков,капканов понаставили...

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