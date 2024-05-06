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Уличный туалет украли с кладбища в Алтайском крае

Власти района и местная полиция разбираются, кто мог совершить такой отвратительный поступок

06 мая 2024, 16:24, ИА Амител

Уличный туалет / Фото иллюстративное / ustpristan.ru
Уличный туалет / Фото иллюстративное / ustpristan.ru

В Усть-Пристани неизвестные украли с кладбища деревянный уличный туалет, пишет районная газета "Авангард".

"Вопиющий случай произошел. Это же до какой степени цинизма надо было докатиться, чтобы совершить такой отвратительный поступок", – отмечает издание.

Администрация района уже написала заявление в полицию. Произошедшее, скорее всего, будет квалифицироваться как кража.

Всех, кому известно о похищении туалета, просят обратиться в администрацию района или в полицию.

Фото:

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НОВОСТИАлтай
Алтайский край Криминал

Комментарии 2

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Гость

16:45:25 06-05-2024

Ну, у чувака может диарея, вот и взял с собоу тубзик, чтоб всегда под рукой был, и не стоит напряшаться из-за этого!))

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Гость

18:18:19 06-05-2024

Охренеть мистика батюшку надо. Вокруг туалета надо было мелом круг рисовать.,

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