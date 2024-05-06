Уличный туалет украли с кладбища в Алтайском крае
Власти района и местная полиция разбираются, кто мог совершить такой отвратительный поступок
06 мая 2024, 16:24, ИА Амител
Уличный туалет / Фото иллюстративное / ustpristan.ru
В Усть-Пристани неизвестные украли с кладбища деревянный уличный туалет, пишет районная газета "Авангард".
"Вопиющий случай произошел. Это же до какой степени цинизма надо было докатиться, чтобы совершить такой отвратительный поступок", – отмечает издание.
Администрация района уже написала заявление в полицию. Произошедшее, скорее всего, будет квалифицироваться как кража.
Всех, кому известно о похищении туалета, просят обратиться в администрацию района или в полицию.
16:45:25 06-05-2024
Ну, у чувака может диарея, вот и взял с собоу тубзик, чтоб всегда под рукой был, и не стоит напряшаться из-за этого!))
18:18:19 06-05-2024
Охренеть мистика батюшку надо. Вокруг туалета надо было мелом круг рисовать.,