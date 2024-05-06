Уличный туалет украли с кладбища в Алтайском крае

Власти района и местная полиция разбираются, кто мог совершить такой отвратительный поступок

06 мая 2024, 16:24, ИА Амител

Уличный туалет / Фото иллюстративное / ustpristan.ru

В Усть-Пристани неизвестные украли с кладбища деревянный уличный туалет, пишет районная газета "Авангард".

"Вопиющий случай произошел. Это же до какой степени цинизма надо было докатиться, чтобы совершить такой отвратительный поступок", – отмечает издание.

Администрация района уже написала заявление в полицию. Произошедшее, скорее всего, будет квалифицироваться как кража.

Всех, кому известно о похищении туалета, просят обратиться в администрацию района или в полицию.