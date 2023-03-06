На Алтае пенсионер перевёл лжебанкирам более 1,2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

06 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

64-летний житель ЗАТО Сибирский Алтайского края перевёл мошенникам 1,262 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что ради сохранности активов нужно обновить номер лицевого счёта, оформив кредит и переведя эту сумму на указанный счёт.

Пенсионер поверил звонившему и одолжил у банка 562 тысячи рублей, а затем перевёл их по продиктованным реквизитам. При этом мужчина лишился ещё своих сбережений – 700 тысяч рублей.

После этого мнимый сотрудник перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.