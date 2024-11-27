На Алтае пенсионер погнался за деньгами и лишился 750 тыс. рублей
Мужчина думал, что "поднимет денег" на бирже
27 ноября 2024, 09:36, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В Рубцовском районе пенсионер стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Злоумышленники предложили 69-летнему мужчине подзаработать на бирже. Он согласился.
"В период с середины июля по середину ноября сельчанин лишился более 750 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.
Пенсионер успел "пообщаться" с неизвестными абонентами из разных уголков страны. Когда же мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут злоумышленников, причастных к реализации этой схемы.
09:45:34 27-11-2024
Как-же у старого деда мозгов хватило понять что он жертва ?
11:29:04 27-11-2024
погнался за деньгами --- хорошая новость?