В Алтайском крае подскочило количество ландшафтных пожаров
Только за выходные в регионе потушили семь возгораний травы
08 апреля 2024, 19:15, ИА Амител
Природный пожар / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае на фоне таяния снега выросло количество ландшафтных пожаров, сообщили в МЧС региона.
"Только за минувшие выходные в крае было ликвидировано 38 пожаров и 7 из них – это возгорания сухой травы. Наибольшее количество сельхозпалов – пять случаев – произошло в субботу, 6 апреля", – говорится в сообщении.
По словам спасателей, природные пожары крайне опасны, а основной их причиной является неосторожное обращение с огнем либо поджог.
С 5 апреля в некоторых районах Алтайского края объявили пожароопасный сезон. По всему региону он начнет действовать с 12-го числа.
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