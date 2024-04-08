В Алтайском крае подскочило количество ландшафтных пожаров

Только за выходные в регионе потушили семь возгораний травы

08 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Природный пожар / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае на фоне таяния снега выросло количество ландшафтных пожаров, сообщили в МЧС региона.

"Только за минувшие выходные в крае было ликвидировано 38 пожаров и 7 из них – это возгорания сухой травы. Наибольшее количество сельхозпалов – пять случаев – произошло в субботу, 6 апреля", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, природные пожары крайне опасны, а основной их причиной является неосторожное обращение с огнем либо поджог.

С 5 апреля в некоторых районах Алтайского края объявили пожароопасный сезон. По всему региону он начнет действовать с 12-го числа.