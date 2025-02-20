На Алтае пенсионер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе
Мужчину привлекли к административной ответственности
20 февраля 2025, 13:50, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске 68-летний житель Чойского района сбил 20-летнюю горожанку, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 19 февраля около 07:45 на улице Ленина.
Пенсионер за рулем ВАЗ наехал на девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С полученными травмами ее доставили в приемный покой республиканской больницы, однако госпитализация ей не потребовалась.
Водителя привлекли к административной ответственности.
13:55:42 20-02-2025
Опять пенсионер на тазу!!!
Да сколько ж можно же уже этого ужаса!!!
14:11:54 20-02-2025
типа дамы на мерсах или молодняк на марках - не ужас? тут хоть даже госпитализация не понадобилась
14:12:22 20-02-2025
Девушек нужно любить!!!
14:41:42 20-02-2025
Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.
16:02:06 20-02-2025
Гость (14:41:42 20-02-2025) Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.... И где ГАИ???? именно на пешеходниках постоянный произвол!
22:22:28 20-02-2025
Гость (14:41:42 20-02-2025) Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.... а вы все говорите, что жизнь плохая у пенсионеров- на машинах рассекают, мошенникам сотни тысяч переводят- вот это бедные
16:08:36 20-02-2025
А что, нужно было наоборот? Дамы на авто мне, как пешеходу (хожу много, вот сегодня 18 километров) гораздо опаснее. Они могут причёску поправлять, в телефоне целиком быть, на окружающее внимания вовсе не обращать. А уж чтобы пропустить пешехода, так это просто праздник и отметку в календаре делать надо. Это не выдумки, а ежедневная действительность нашего городка.
16:13:26 20-02-2025
И где ГАИ???? --- Как где? На фото же видно, стоит посреди дороги невдалеке)
17:33:46 20-02-2025
я считаю что после 60 лет надо забирать ВУ даже если продление прав было в 59 лет на 10 лет.
чем старше человек тем хуже с реакцией
19:09:09 20-02-2025
Неадекватный Яша (17:33:46 20-02-2025) я считаю что после 60 лет надо забирать ВУ даже если продлен... возможно, что в 60 ты будешь против своего же предложения.
08:53:04 21-02-2025
А убедится в безопасности перехода, пешеходу легче остановится
09:11:51 21-02-2025
ты не прав чем больше человек за рулём тем больше опыта вождения реакция лучше чем у неопытного по статистики больше аварий совершают молодые за рулем