На Алтае пенсионер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Мужчину привлекли к административной ответственности

20 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 68-летний житель Чойского района сбил 20-летнюю горожанку, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 19 февраля около 07:45 на улице Ленина.

Пенсионер за рулем ВАЗ наехал на девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами ее доставили в приемный покой республиканской больницы, однако госпитализация ей не потребовалась.

Водителя привлекли к административной ответственности.