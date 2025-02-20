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На Алтае пенсионер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Мужчину привлекли к административной ответственности

20 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 68-летний житель Чойского района сбил 20-летнюю горожанку, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 19 февраля около 07:45 на улице Ленина.

Пенсионер за рулем ВАЗ наехал на девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами ее доставили в приемный покой республиканской больницы, однако госпитализация ей не потребовалась.

Водителя привлекли к административной ответственности.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 12

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Musik

13:55:42 20-02-2025

Опять пенсионер на тазу!!!
Да сколько ж можно же уже этого ужаса!!!

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Гость

14:11:54 20-02-2025

типа дамы на мерсах или молодняк на марках - не ужас? тут хоть даже госпитализация не понадобилась

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Олег

14:12:22 20-02-2025

Девушек нужно любить!!!

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Гость

14:41:42 20-02-2025

Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.

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Гость

16:02:06 20-02-2025

Гость (14:41:42 20-02-2025) Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.... И где ГАИ???? именно на пешеходниках постоянный произвол!

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гость-гостю

22:22:28 20-02-2025

Гость (14:41:42 20-02-2025) Невозможно ходить, даже на переходах не пропускают.... а вы все говорите, что жизнь плохая у пенсионеров- на машинах рассекают, мошенникам сотни тысяч переводят- вот это бедные

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Гость

16:08:36 20-02-2025

А что, нужно было наоборот? Дамы на авто мне, как пешеходу (хожу много, вот сегодня 18 километров) гораздо опаснее. Они могут причёску поправлять, в телефоне целиком быть, на окружающее внимания вовсе не обращать. А уж чтобы пропустить пешехода, так это просто праздник и отметку в календаре делать надо. Это не выдумки, а ежедневная действительность нашего городка.

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Гость

16:13:26 20-02-2025

И где ГАИ???? --- Как где? На фото же видно, стоит посреди дороги невдалеке)

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Неадекватный Яша

17:33:46 20-02-2025

я считаю что после 60 лет надо забирать ВУ даже если продление прав было в 59 лет на 10 лет.
чем старше человек тем хуже с реакцией

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гость

19:09:09 20-02-2025

Неадекватный Яша (17:33:46 20-02-2025) я считаю что после 60 лет надо забирать ВУ даже если продлен... возможно, что в 60 ты будешь против своего же предложения.

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Оля

08:53:04 21-02-2025

А убедится в безопасности перехода, пешеходу легче остановится

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Александр

09:11:51 21-02-2025

ты не прав чем больше человек за рулём тем больше опыта вождения реакция лучше чем у неопытного по статистики больше аварий совершают молодые за рулем

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