На Алтае пенсионер зарезал собутыльницу, с которой познакомился по объявлению

Мужчину взяли под стражу

24 сентября 2024, 18:45, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: mosobl.sledcom.ru

В Локтевском районе Алтайского края 76-летний мужчина зарезал женщину, сообщили в СК региона.

В одном из поселков муниципалитета 18 сентября пенсионер распивал у себя дома спиртное с 69-летней женщиной, с которой накануне познакомился по объявлению в газете.

"В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник причинил потерпевшей множественные ножевые ранения в область шеи и головы. От полученных телесных повреждений 69-летняя женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленника заключили под стражу и предъявили ему обвинение в убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.