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На Алтае пенсионер зарезал собутыльницу, с которой познакомился по объявлению

Мужчину взяли под стражу

24 сентября 2024, 18:45, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: mosobl.sledcom.ru
Автомобиль СК / Фото: mosobl.sledcom.ru

В Локтевском районе Алтайского края 76-летний мужчина зарезал женщину, сообщили в СК региона.

В одном из поселков муниципалитета 18 сентября пенсионер распивал у себя дома спиртное с 69-летней женщиной, с которой накануне познакомился по объявлению в газете.

"В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник причинил потерпевшей множественные ножевые ранения в область шеи и головы. От полученных телесных повреждений 69-летняя женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленника заключили под стражу и предъявили ему обвинение в убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 2

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Шинник

19:00:07 24-09-2024

я несколько лет назад заметил ,что после возлияний- наступает агрессия.
Вспоминаются прошлые обиды, слова кинутые вслед.
Бабушки возле подъезда обсуждающие твой обед.
Кассирша в магазине пославшая тебя на реплику "мелочи НЕТ"
Пешеходы идущие прям на тебя по тротуару на котором больше никого нет.
.........
Просто это демоны выходят на Свет
Алкоголь употребляйте в одиночестве.
...И всем Привет

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Гость

20:38:28 24-09-2024

О, прикольно, объявления о поиске собутыльников есть оказывается

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