На Алтае пенсионер зарезал собутыльницу, с которой познакомился по объявлению
Мужчину взяли под стражу
24 сентября 2024, 18:45, ИА Амител
В Локтевском районе Алтайского края 76-летний мужчина зарезал женщину, сообщили в СК региона.
В одном из поселков муниципалитета 18 сентября пенсионер распивал у себя дома спиртное с 69-летней женщиной, с которой накануне познакомился по объявлению в газете.
"В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник причинил потерпевшей множественные ножевые ранения в область шеи и головы. От полученных телесных повреждений 69-летняя женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Злоумышленника заключили под стражу и предъявили ему обвинение в убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
19:00:07 24-09-2024
я несколько лет назад заметил ,что после возлияний- наступает агрессия.
Вспоминаются прошлые обиды, слова кинутые вслед.
Бабушки возле подъезда обсуждающие твой обед.
Кассирша в магазине пославшая тебя на реплику "мелочи НЕТ"
Пешеходы идущие прям на тебя по тротуару на котором больше никого нет.
.........
Просто это демоны выходят на Свет
Алкоголь употребляйте в одиночестве.
...И всем Привет
20:38:28 24-09-2024
О, прикольно, объявления о поиске собутыльников есть оказывается