На Алтае пенсионерка перевела на "безопасный счет" 80 тысяч рублей

Женщину также пытались убедить продать дачный участок

14 июня 2025, 12:59, ИА Амител

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Мошенники похитили 80 тысяч рублей у 79-летней пенсионерки, сообщили в телеграм-канале полиции Алтайского края.

Сначала женщине позвонил якобы сотрудник МФЦ и заявил, что ее семье положена выплата от государства за брак более 50 лет. Для получения денег он убедил ее продиктовать номер СНИЛС.

"Позже ей перезвонил другой мужчина, назвавшийся "следователем". Он заявил, что с ее банковского счета финансировали "недружественное государство", и теперь ее деньги под угрозой. Чтобы "спасти" средства, он потребовал снять все накопления в размере более 80 тыс. рублей и перевести на "безопасный счет", – рассказали в ведомстве.

Женщина поверила аферисту и перевела сбережения.

Затем лжеследователь попросил ее продать дачный участок, но женщина осознала обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.