На Алтае пенсионерке пообещали выплату в 150 тысяч и украли ее сбережения

Полицейские возбудили уголовное дело

05 декабря 2024, 14:33, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Пенсионерка из Благовещенского района Алтайского края перевела аферистам около 22 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

77-летней жительнице рабочего поселка Благовещенка позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что всем гражданам положена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

Женщина поверила незнакомцу и под его руководством подключила дистанционный доступ к одному из приложений в своем телефоне, а затем по его указаниям перевела деньги на указанный им номер банковской карты.

Полицейские возбудили уголовное дело.