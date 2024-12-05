На Алтае пенсионерке пообещали выплату в 150 тысяч и украли ее сбережения
Полицейские возбудили уголовное дело
05 декабря 2024, 14:33, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Пенсионерка из Благовещенского района Алтайского края перевела аферистам около 22 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
77-летней жительнице рабочего поселка Благовещенка позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что всем гражданам положена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
Женщина поверила незнакомцу и под его руководством подключила дистанционный доступ к одному из приложений в своем телефоне, а затем по его указаниям перевела деньги на указанный им номер банковской карты.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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