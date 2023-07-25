Водитель не справился с управлением, когда вез людей к Каракольским озерам

25 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами. Сначала о происшествии сообщил Telegram-канал "Криминал / ДТП / и т. п.", а затем информацию подтвердили в республиканском ГУ МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП есть погибшие.

Все, что известно о смертельной аварии с грузовиком на Алтае к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? ДТП произошло утром 25 июля в Чемальском районе Республики Алтай. По данным республиканского СУ СК , сообщение на линию "112" поступило около 9 часов. По предварительным данным, грузовой автомобиль ГАЗ-66 "кунг", который вез туристов из Элекмонара к Каракольским озерам, перевернулся в районе устья реки Тура. Сообщается, что водитель не справился с управлением. В машине было много туристов. Есть как пострадавшие, так и погибшие.

2 Сколько человек было в грузовике? Как сообщает СУ СК по Республике Алтай, в кузове грузовика находилось 15 туристов.

3 Сколько туристов погибло в результате ДТП? По предварительным данным, в результате происшествия погиб один пассажир. В МЧС уточнили, что погибший был взрослым.

4 Сколько человек пострадало? В МЧС сообщили об 11 пострадавших: водителе и десяти пассажирах, четверо из которых – дети. При этом пока неизвестно, какой тяжести травмы они получили и в каком состоянии находятся.

5 Почему помочь пострадавшим не так просто? Доехать до места происшествия не так просто. ДТП случилось в горной и труднодоступной местности, передвигаться по которой может только техника высокой проходимости. На место происшествия отправились спасатели и волонтеры. Также готовится к вылету борт Ми-8 Центра медицины катастроф. UPD. Спасатели прибыли на место в районе 13:00. Пострадавшие доставляются в БУЗ РА "Чемальская РБ" наземным транспортом.