На Алтае перевернулся грузовик с туристами, есть погибшие. Что об этом известно?
Водитель не справился с управлением, когда вез людей к Каракольским озерам
25 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами. Сначала о происшествии сообщил Telegram-канал "Криминал / ДТП / и т. п.", а затем информацию подтвердили в республиканском ГУ МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП есть погибшие.
Все, что известно о смертельной аварии с грузовиком на Алтае к этому часу, – в материале amic.ru.
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Что произошло?
ДТП произошло утром 25 июля в Чемальском районе Республики Алтай. По данным республиканского СУ СК, сообщение на линию "112" поступило около 9 часов.
По предварительным данным, грузовой автомобиль ГАЗ-66 "кунг", который вез туристов из Элекмонара к Каракольским озерам, перевернулся в районе устья реки Тура. Сообщается, что водитель не справился с управлением.
В машине было много туристов. Есть как пострадавшие, так и погибшие.
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Сколько человек было в грузовике?
Как сообщает СУ СК по Республике Алтай, в кузове грузовика находилось 15 туристов.
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Сколько туристов погибло в результате ДТП?
По предварительным данным, в результате происшествия погиб один пассажир. В МЧС уточнили, что погибший был взрослым.
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Сколько человек пострадало?
В МЧС сообщили об 11 пострадавших: водителе и десяти пассажирах, четверо из которых – дети. При этом пока неизвестно, какой тяжести травмы они получили и в каком состоянии находятся.
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Почему помочь пострадавшим не так просто?
Доехать до места происшествия не так просто. ДТП случилось в горной и труднодоступной местности, передвигаться по которой может только техника высокой проходимости.
На место происшествия отправились спасатели и волонтеры. Также готовится к вылету борт Ми-8 Центра медицины катастроф.
UPD. Спасатели прибыли на место в районе 13:00. Пострадавшие доставляются в БУЗ РА "Чемальская РБ" наземным транспортом.
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Из-за чего перевернулся грузовик и кто в этом виноват?
Об этом говорить еще рано. Но СК России по Республике Алтай уже организовало проведение процессуальной проверки. На место происшествия также выехали следователи. В ходе разбирательств правоохранителям и предстоит выяснить, из-за чего и по чьей вине перевернулся грузовик.
Также специалисты дадут оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей.
13:25:04 25-07-2023
А что удивительного. Там "Шишига" порой под 45 градусов ползёт.Валуны с метр высотой. Лично проходил в 2019 г. Да ещё местные индейцы с головой не дружат. Лучше УАЗик нанять. И быстрее и безопаснее. "Алтай-Вояж" -наипоганейшая фирма. Не связывайтесь с ними.Я знаю о чём пишу.
14:48:23 25-07-2023
Гость (13:25:04 25-07-2023) А что удивительного. Там "Шишига" порой под 45 градусов полз... А какие есть варианты? Только они там имеют базу. Или у меня не верная информация?
16:53:17 25-07-2023
А какие есть варианты? - Пешком идти.
11:05:03 26-07-2023
Деньги то вернули ? Ониж не доехали