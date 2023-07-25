Один турист погиб и несколько пострадали при переворачивании грузовика на Алтае

Инцидент произошел в горной и труднодоступной местности

25 июля 2023, 11:07, ИА Амител

Фото иллюстративное / МВД по Республике Алтай

Один человек погиб и трое получили травмы при переворачивании грузовика с туристами, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, инцидент произошел утром 25 июля в Чемальском районе. Туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 "кунг" везли на Каракольские озера из Элекмонара.

"В кузове находилось 15 неорганизованных туристов", – рассказали в ведомстве.

Происшествие случилось в горной и труднодоступной местности. К вылету готовят борт Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.

Доехать до пострадавших можно только на технике высокой проходимости. В оказании помощи задействованы пожарные, спасатели, правоохранители и медики, также привлечены волонтеры "Алтай вояж".