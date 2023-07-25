Один турист погиб и несколько пострадали при переворачивании грузовика на Алтае
Инцидент произошел в горной и труднодоступной местности
25 июля 2023, 11:07, ИА Амител
Один человек погиб и трое получили травмы при переворачивании грузовика с туристами, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.
Напомним, инцидент произошел утром 25 июля в Чемальском районе. Туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 "кунг" везли на Каракольские озера из Элекмонара.
"В кузове находилось 15 неорганизованных туристов", – рассказали в ведомстве.
Происшествие случилось в горной и труднодоступной местности. К вылету готовят борт Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.
Доехать до пострадавших можно только на технике высокой проходимости. В оказании помощи задействованы пожарные, спасатели, правоохранители и медики, также привлечены волонтеры "Алтай вояж".
11:16:25 25-07-2023
посадки будут?
11:36:32 25-07-2023
по хорошему весь этот подпольный бизнес в РА разогнать к чертям надо
11:37:50 25-07-2023
А что удивительного. Там "Шишига" порой под 45 градусов ползёт.Валуны под метр высотой. Лично пролходил в 2019 г. Да ещё местные индейцы с головой не дружат. Лучше УАЗик нанять. И быстрее и безопаснее. "Алтай-Вояж" -наипоганейшая фирма. Не связывайтесь с ними.Я знаю о чём пишу.
11:40:49 25-07-2023
каждую неделю шишигив Горном переворачиваются...
11:41:23 25-07-2023
Очередной....
11:41:54 25-07-2023
уже далеко не первый подобный инцидент?! чего добиваются? выводы, видимо, никто не делает?!
12:21:00 25-07-2023
зато вчера как орали на "блогера", который критиковал подобный "сервис" и говорил, что все там требует огромных вливаний. И домой посылали, и в турциюегипет, и говорили, что "нам все нравится"...что ж, наслаждайтесь.
12:30:23 25-07-2023
Гость (12:21:00 25-07-2023) зато вчера как орали на "блогера", который критиковал подобн... В Турции и Египте тоже аварии бывают.
12:37:54 25-07-2023
Гость (12:21:00 25-07-2023) зато вчера как орали на "блогера", который критиковал подобн... да это местные горлохваты из "индейцев"обычно ругают, а знающие люди прекрасно ведают, о том что сервис в Горном Алтае далеко за плинтусом. Ныне даже самые ярые поклонники красот Горного Алтая предпочитают не связываться с подобными фирмами. Каждый год происходят неприятные случаи.
12:52:44 25-07-2023
Налетели, комментаторы. Выводы... прикрыть... сколько можно терпеть. Ну перевернулся и перевернулся. Что теперь? Всякое бывает.
13:00:32 25-07-2023
переворачивание.... опрокидывание
19:27:04 25-07-2023
Бывшая бийчанка (12:30:23 25-07-2023) В Турции и Египте тоже аварии бывают.... Что как раз называется на ровном месте, а тут все нормально, экстрим... можно даже цену подымать