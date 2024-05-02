На Алтае почти на 20% увеличилось производство лекарств

Лицензии на выпуск лекарственных средств имеют 12 алтайских организаций

02 мая 2024, 14:44, ИА Амител

Производство лекарств / Фото: upp.alregn.ru

В Алтайском крае фармацевтические предприятия в январе-марте произвели лекарственных средств более чем на 2,3 млрд рублей, сообщает региональное Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"Рост обеспечен, в том числе, за счет увеличения производства следующих групп лекарственных препаратов: для лечения нервной системы (на 33,6%), заболеваний кожи (в 2,4 раза), мочеполовой системы (на 16,8%), препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (на 29,4%)", – рассказали в ведомстве.

Согласно реестру Минпромторга России по состоянию на 1 апреля 2024 года, в Алтайском крае лицензии на производство лекарственных средств имеют 12 организаций, которые держат регистрационные удостоверения на 26 наименований лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. В ассортиментном портфеле предприятий около 40 наименований импортозамещающих лекарств. Препараты поставляются в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Китай и другие страны.