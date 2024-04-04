В России хотят "без спроса" производить аналоги импортных лекарств

Многие держатели патентов - компании из недружественных стран

04 апреля 2024, 17:20, ИА Амител

Разные лекарства / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому производство аналога импортного лекарства, находящегося под патентной охраной, не является нарушением исключительного права на изобретение, пишет "Парламентская газета".

"Только с января по сентябрь 2022 года патентная охрана закончилась у 36 зарегистрированных в РФ лекарств, 95% держателей патентов которых являются компании из недружественных стран", - говорится в пояснительной записке к документу.

Речь в основном идет о препаратах для лечения социально значимых заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных, офтальмологических, заболеваний нервной системы, эпилепсии, аллергии и не только.