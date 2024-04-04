В России хотят "без спроса" производить аналоги импортных лекарств
Многие держатели патентов - компании из недружественных стран
04 апреля 2024, 17:20, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому производство аналога импортного лекарства, находящегося под патентной охраной, не является нарушением исключительного права на изобретение, пишет "Парламентская газета".
"Только с января по сентябрь 2022 года патентная охрана закончилась у 36 зарегистрированных в РФ лекарств, 95% держателей патентов которых являются компании из недружественных стран", - говорится в пояснительной записке к документу.
Речь в основном идет о препаратах для лечения социально значимых заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных, офтальмологических, заболеваний нервной системы, эпилепсии, аллергии и не только.
"Во всех этих случаях российские дженерики с учетом положений действующего законодательства появятся очень нескоро", - уточняет издание.
17:42:08 04-04-2024
очередной цап-царап
17:56:48 04-04-2024
гость (17:42:08 04-04-2024) очередной цап-царап... Вы про что думали, когда клавиатуру царапали?
17:54:44 04-04-2024
Давно пора!!!
18:41:50 04-04-2024
Гость (17:54:44 04-04-2024) Давно пора!!!... Ага. Вон, в соседней теме ярко описано, как импортозаместили реагенты для очистки воды. Надеюсь, вам результат нравится, пьете из-под крана не морщась. Думаете, тут будет иначе? Возьмут импортозамещенное сырье, нарушат технологию производства и будут рассказывать, что лекарство лечит, ну а что вы помираете - так это вам кажется.
07:30:57 05-04-2024
Гость (18:41:50 04-04-2024) Ага. Вон, в соседней теме ярко описано, как импортозаместили...
И как только люди выживали в РСФСР?Одни калоши выпускали,всё остальное шло с запада.А с востока шли китайские кеды,бальзам "Звездочка"и индийские лекарства.
08:45:27 05-04-2024
Гость (07:30:57 05-04-2024) И как только люди выживали в РСФСР?Одни калоши выпускали... Тогда вообще иногда из крана шла просто ржавая вода, а возмущаться в то время было не положено.
09:07:01 05-04-2024
Гость (07:30:57 05-04-2024) И как только люди выживали в РСФСР?Одни калоши выпускали... Плохо выживали, собственно. Хотите так же? Я до сих пор помню, как астматику задыхающемуся скорая колола эуфиллин, который ничем не мог помочь. А ничего кроме не было. Реанимация, ИВЛ, все дела. К слову, сейчас этот человек больше 20 лет на симбикорте, полет нормальный. С ужасом жду, что этот препарат тоже может исчезнуть.
09:11:27 05-04-2024
Гость (07:30:57 05-04-2024) И как только люди выживали в РСФСР?Одни калоши выпускали... То была иная, более развитая цивилизация.
00:39:12 05-04-2024
Гость (17:54:44 04-04-2024) Давно пора!!!...
А кто будет потом заключать торговые договора с теми, кто известен своим воровством?
07:25:12 05-04-2024
Гость (00:39:12 05-04-2024) А кто будет потом заключать торговые договора с теми, кт...
Честная европа,честная пиндосия ))) Пиши исчо )
14:32:52 05-04-2024
Гость (00:39:12 05-04-2024) А кто будет потом заключать торговые договора с теми, кт... Воровство- это вы про 300000000 украденных у России?
18:59:38 04-04-2024
в патентах подробно не описывают многие технологические моменты и результат будет не предсказуем, тут только обучать наших специалистов за границей, как делал это Китай например.
19:32:50 04-04-2024
Технология это важно, но может её упростить - запретить аптеки, таблетки "выдаёт" лечащий врач, а по результату оцениваем лечение..
07:47:08 05-04-2024
Нафига об этом говорить, добавляйте какой-нибудь витамин, меняйте название и никому ничего не говорите, это будет уже российское производство. Китай так поднялся, сейчас практически первая экономика мира
09:25:15 05-04-2024
Гость (07:47:08 05-04-2024) Нафига об этом говорить, добавляйте какой-нибудь витамин, ме... По дженерикам - это Индия, а вовсе не Китай.
10:44:25 05-04-2024
Гость (09:25:15 05-04-2024) По дженерикам - это Индия, а вовсе не Китай.... А по всему остальному без соблюдения авторских прав - это Китай. Всем пофиг уже, кто изобрел порох, бумагу, электричество или спирт, но пользуются все. Дорабатывают, если надо и пользуются
18:44:45 05-04-2024
Давно уже пора а не играть в партнерство и правила которые нагло нарушены в отношении России и народа причиняющие нам ущерб