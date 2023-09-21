На Алтае подросток убил четырехлетнюю сестру ударом косы в сердце

Полученная травма оказалась несовместима с жизнью

21 сентября 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: t.me/ssmpbiysk

В Алтайском крае 14-летний подросток ручной косой случайно убил свою четырехлетнюю сестру, сообщает в своем Telegram-канале бийская Станция скорой медицинской помощи.

Несчастный случай произошел в Солонешенском районе. Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

"Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью", – рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.

По его словам, инструменты достаточно часто становятся причиной травматизма детей, поэтому важно оградить их от топоров, болгарок, электропил и прочих смертельно опасных предметов.