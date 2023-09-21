На Алтае подросток убил четырехлетнюю сестру ударом косы в сердце
Полученная травма оказалась несовместима с жизнью
21 сентября 2023, 14:14, ИА Амител
Фото: t.me/ssmpbiysk
В Алтайском крае 14-летний подросток ручной косой случайно убил свою четырехлетнюю сестру, сообщает в своем Telegram-канале бийская Станция скорой медицинской помощи.
Несчастный случай произошел в Солонешенском районе. Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи.
"Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью", – рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.
По его словам, инструменты достаточно часто становятся причиной травматизма детей, поэтому важно оградить их от топоров, болгарок, электропил и прочих смертельно опасных предметов.
09:19:17 22-09-2023
горе. соболезнуем. но теперь очень следите и поддерживайте мальчика - это травма, страх. Его нужно поддержать и родным в первую очередь.
15:19:31 23-09-2023
Только не делайте виноватым мальчика,а то потеряете и второго ребенка.Очень соболезную вам, крепитесь.