НОВОСТИПроисшествия

На Алтае подросток убил четырехлетнюю сестру ударом косы в сердце

Полученная травма оказалась несовместима с жизнью

21 сентября 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: t.me/ssmpbiysk
Фото: t.me/ssmpbiysk

В Алтайском крае 14-летний подросток ручной косой случайно убил свою четырехлетнюю сестру, сообщает в своем Telegram-канале бийская Станция скорой медицинской помощи.

Несчастный случай произошел в Солонешенском районе. Девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

"Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью", – рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.

По его словам, инструменты достаточно часто становятся причиной травматизма детей, поэтому важно оградить их от топоров, болгарок, электропил и прочих смертельно опасных предметов.

Фото: amic.ru

Сибиряк навсегда отправил на кладбище брата, не желавшего просто съездить на кладбище

Конфликт произошёл из-за того, что старший не посетил могилу родителей
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Алтайский край Убийство дети

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

09:19:17 22-09-2023

горе. соболезнуем. но теперь очень следите и поддерживайте мальчика - это травма, страх. Его нужно поддержать и родным в первую очередь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нина

15:19:31 23-09-2023

Только не делайте виноватым мальчика,а то потеряете и второго ребенка.Очень соболезную вам, крепитесь.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров