Сибиряк навсегда отправил на кладбище брата, не желавшего просто съездить на кладбище
Конфликт произошёл из-за того, что старший не посетил могилу родителей
30 апреля 2023, 10:16, ИА Амител
В Красноярском крае мужчина убил двоюродного брата из-за споров после Родительского дня, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в Канске ночью 28 апреля. 43-летний погибший распивал алкоголь с 39-летним братом и соседом.
"Возник конфликт из-за того, что старший не посетил могилу своих родителей на кладбище. Мужчина взял нож и нанёс один смертельный удар в область грудной клетки", – рассказали в ведомстве.
Сибиряка задержали и отправили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
Ранее в Новосибирске осудили настоящего убийцу мужчины, в убийстве которого следствие изначально обвинило родного брата погибшего.
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