Сибиряк навсегда отправил на кладбище брата, не желавшего просто съездить на кладбище

Конфликт произошёл из-за того, что старший не посетил могилу родителей

30 апреля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Красноярском крае мужчина убил двоюродного брата из-за споров после Родительского дня, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Канске ночью 28 апреля. 43-летний погибший распивал алкоголь с 39-летним братом и соседом.

"Возник конфликт из-за того, что старший не посетил могилу своих родителей на кладбище. Мужчина взял нож и нанёс один смертельный удар в область грудной клетки", – рассказали в ведомстве.

Сибиряка задержали и отправили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее в Новосибирске осудили настоящего убийцу мужчины, в убийстве которого следствие изначально обвинило родного брата погибшего.