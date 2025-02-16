На Алтае подросток упал в заброшенный погреб и долго просидел в ледяной воде
Спасатели вытащили юношу из пятиметрового плена
16 февраля 2025, 08:35, ИА Амител
Подросток провалился в погреб в Алейске / Фото: МЧС России
В Алейске 14-летний подросток упал в заброшенный пятиметровый погреб. Об этом сообщили в МЧС России.
Юноша рассказал по телефону о случившемся своей маме, и вскоре к нему на помощь прибыли спасатели.
"Огнеборцы МЧС России с помощью лестницы вытащили пострадавшего, который длительное время находился в ледяной воде", – рассказали в МЧС.
На месте подростка сразу же осмотрели медики – пребывание в погребе не нанесло сильного ущерба его здоровью. Пожарные увезли юношу домой.
09:05:49 16-02-2025
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