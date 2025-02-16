На Алтае подросток упал в заброшенный погреб и долго просидел в ледяной воде

Спасатели вытащили юношу из пятиметрового плена

16 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

Подросток провалился в погреб в Алейске / Фото: МЧС России

В Алейске 14-летний подросток упал в заброшенный пятиметровый погреб. Об этом сообщили в МЧС России.

Юноша рассказал по телефону о случившемся своей маме, и вскоре к нему на помощь прибыли спасатели.

"Огнеборцы МЧС России с помощью лестницы вытащили пострадавшего, который длительное время находился в ледяной воде", – рассказали в МЧС.

На месте подростка сразу же осмотрели медики – пребывание в погребе не нанесло сильного ущерба его здоровью. Пожарные увезли юношу домой.