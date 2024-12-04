В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут
Следователи проводят проверку
04 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
В Благовещенске ребенок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой, сообщает СК Приамурья.
По информации СМИ, школьник простоял там 45 минут.
Следователи начали проверку по признакам статьи 293 УК РФ "Халатность". Они установят личность ребенка и обстоятельства происшествия, а также оценят действия чиновников, ответственных за ЖКХ.
На прошлой неделе в Алтайском крае 12-летний мальчик во время катания на ледянке упал в котлован. Из западни его доставали спасатели.
13:40:13 04-12-2024
прооблема с ногами на всю жизнь теперь
21:41:24 04-12-2024
почему дети ОДНИ в школу идут? родители до 14 лет должны сопровождать!!! как можно одного-то отправлять? что там за родители???!!!