В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут

Следователи проводят проверку

04 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Благовещенске ребенок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой, сообщает СК Приамурья.

По информации СМИ, школьник простоял там 45 минут.

Следователи начали проверку по признакам статьи 293 УК РФ "Халатность". Они установят личность ребенка и обстоятельства происшествия, а также оценят действия чиновников, ответственных за ЖКХ.

На прошлой неделе в Алтайском крае 12-летний мальчик во время катания на ледянке упал в котлован. Из западни его доставали спасатели.