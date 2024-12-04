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В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут

Следователи проводят проверку

04 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Благовещенске ребенок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой, сообщает СК Приамурья.

По информации СМИ, школьник простоял там 45 минут.

Следователи начали проверку по признакам статьи 293 УК РФ "Халатность". Они установят личность ребенка и обстоятельства происшествия, а также оценят действия чиновников, ответственных за ЖКХ.

На прошлой неделе в Алтайском крае 12-летний мальчик во время катания на ледянке упал в котлован. Из западни его доставали спасатели.

Происшествия дети

Комментарии 2

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13:40:13 04-12-2024

прооблема с ногами на всю жизнь теперь

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Гость

21:41:24 04-12-2024

почему дети ОДНИ в школу идут? родители до 14 лет должны сопровождать!!! как можно одного-то отправлять? что там за родители???!!!

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