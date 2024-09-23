На Алтае подсчитали работников с зарплатой выше "порогового значения"

В качестве основного показателя в рейтинге регионов использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых

23 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Сварщик / Фото: fxquadro / freepik.com

Алтайский край занял 64-е место из 85 (данные по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест, сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная зарплата работников (средняя выручка – для индивидуальных предпринимателей) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение). Пороговые значения отличаются как в зависимости от региона, так и от типа предприятия. Работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий.

"В Алтайском крае количество высокопроизводительных рабочих мест на 1000 занятых человек в 2023 году – 258", – говорится в исследовании.

Обрабатывающее производство – ведущая отрасль с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест в Алтайском крае. Доля ведущей отрасли в общем объеме высокопроизводительных рабочих мест – 21%.

Соседняя Республика Алтай в рейтинге находится выше: на 43-м месте. Здесь 308 высокопроизводительных рабочих мест на 1000 занятых человек в 2023 году. При этом ведущая отрасль, где больше всего высокопроизводительных рабочих мест, – это государственная служба, в которой сосредоточено 23% таких рабочих мест.

Самая высокая доля высокопроизводительных рабочих мест в регионах Севера. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 890 высокопроизводительных рабочих мест.

В замыкающую рейтинг двойку вошли Республика Дагестан и Республика Ингушетия, где менее 100 высокопроизводительных рабочих мест на 1000 занятых человек, – 93 и 80 соответственно.