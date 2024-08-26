Треть жителей Алтайского края работают в малом и среднем бизнесе. Рейтинг регионов

В соседней Республике Алтай этот показатель выше

26 августа 2024, 16:49, ИА Амител

Люди работают / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 48-е место из 85 (данные по четырем новым субъектам России отсутствуют) в рейтинге регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес, сообщает РИА Новости.

Для ранжирования регионов использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в общей численности занятых в экономике в 2023 году.

"Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году – 37,1%", – говорится в исследовании.

Всего же в крае, по данным на 2023 год, в сфере малого и среднего предпринимательства занято 392,5 тыс. работоспособных жителей. Отмечается, что за год этот показатель вырос на 11,3%.

Республика Алтай находится в десятке лидеров – на шестом месте. Здесь доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 49,8%, это 40,1 тыс. работоспособного населения. Рост составил 12%.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (62,9% работающих), Новосибирская область (56,6%) и Москва (56,5%).

Последние места рейтинга занимают Чукотский (21,6%) и Ямало-Ненецкий (20,7%) автономные округа и Республика Ингушетия (13,3%).