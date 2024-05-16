Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Алтайском крае

Машинист грузового поезда подал звуковой сигнал, но погибший не услышал

16 мая 2024, 11:41, ИА Амител

Поезд насмерть сбил подростка / Фото: Алтайское линейное управление МВД

В Алтайском крае подросток погиб на железнодорожной станции Топчиха, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.

"17-летний подросток в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд", – рассказали в Алтайском линейном управлении МВД.

Машинист грузового поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм подросток скончался.