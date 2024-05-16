Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Алтайском крае
Машинист грузового поезда подал звуковой сигнал, но погибший не услышал
16 мая 2024, 11:41, ИА Амител
В Алтайском крае подросток погиб на железнодорожной станции Топчиха, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.
"17-летний подросток в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд", – рассказали в Алтайском линейном управлении МВД.
Машинист грузового поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм подросток скончался.
"Следственно-оперативная группа Алтайского ЛУ МВД России работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося", – добавили в транспортной полиции.
12:14:12 16-05-2024
Хорошо бы эта трагедия других научила так не делать. Плохо что подростки сайты типа амика не читают, а там где они берут инфу об этом не расскажут. Так они об этом и не узнают
12:52:50 16-05-2024
Гость (12:14:12 16-05-2024) Хорошо бы эта трагедия других научила так не делать. Плохо ч... плохо, что имея детей вы не знаете где они инфу берут такое (где трупаки и аварии) сразу в ТГ и по всем соцсетям, а уж дети-то сразу там. Пригласите в класс Вашего ребенка инспектора ГИБДД на лекцию и практика ОБЖ, вот будет реальная польза. Там и про такие слцчаи рассказывают, тк это уже, увы, классика - наушники-поезд-смерть. 5 случай за 3 года
12:10:48 17-05-2024
Дураков учит смерть.