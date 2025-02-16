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На Алтае поезд насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

Машинист применил экстренное торможение, однако это не спасло пешехода

16 февраля 2025, 20:50, ИА Амител

Железная дорога / Фото: unsplash.com
Железная дорога / Фото: unsplash.com

В районе железнодорожной станции Калманка грузовой поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Машинист, заметив пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

"От полученных травм женщина скончалась на месте", – сказано в публикации.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

10:01:28 17-02-2025

Ну что? кто там говорил что женщины могут работать машинистами, а случаи сбивания людей поездами редки? уже вторая за две недели

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Musik

10:16:26 17-02-2025

Гость (10:01:28 17-02-2025) Ну что? кто там говорил что женщины могут работать машиниста... женщинам только рожалками работать?

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