На Алтае поезд насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути
Машинист применил экстренное торможение, однако это не спасло пешехода
16 февраля 2025, 20:50, ИА Амител
Железная дорога / Фото: unsplash.com
В районе железнодорожной станции Калманка грузовой поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.
Машинист, заметив пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
"От полученных травм женщина скончалась на месте", – сказано в публикации.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.
10:01:28 17-02-2025
Ну что? кто там говорил что женщины могут работать машинистами, а случаи сбивания людей поездами редки? уже вторая за две недели
10:16:26 17-02-2025
Гость (10:01:28 17-02-2025) Ну что? кто там говорил что женщины могут работать машиниста... женщинам только рожалками работать?