На Алтае поезд насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

Машинист применил экстренное торможение, однако это не спасло пешехода

16 февраля 2025, 20:50, ИА Амител

Железная дорога / Фото: unsplash.com

В районе железнодорожной станции Калманка грузовой поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом.

Машинист, заметив пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

"От полученных травм женщина скончалась на месте", – сказано в публикации.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.