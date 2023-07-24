На Алтае погиб турист из Новосибирска

40-летний мужчина подошел к крутому склону и оступился

24 июля 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай турист из Новосибирска упал с высоты на камни и погиб, сообщают "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел в субботу утром 22 июля.