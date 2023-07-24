На Алтае погиб турист из Новосибирска
40-летний мужчина подошел к крутому склону и оступился
24 июля 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай турист из Новосибирска упал с высоты на камни и погиб, сообщают "Новости Горного Алтая".
Инцидент произошел в субботу утром 22 июля.
"В 6 км от села Чемал мужчина 1982 года рождения оступился с береговой линии Катуни высотой 10 метров и упал на камни", – рассказали в региональном МЧС.
08:28:48 25-07-2023
Регион безусловно живописный, но к сожалению о мерах безопасности большинство забывает и думаю также этот вопрос необходимо прорабатывать гидам, хозяевам турбаз, администрации - щиты, таблички!..
10:10:19 25-07-2023
Ну какие щиты? Люди едут смотреть живую природу, а тут щиты. Мозг надо иметь, а не лезть в обрыв.
10:24:40 25-07-2023
сам дурак