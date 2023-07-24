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На Алтае погиб турист из Новосибирска

40-летний мужчина подошел к крутому склону и оступился

24 июля 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай турист из Новосибирска упал с высоты на камни и погиб, сообщают "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел в субботу утром 22 июля.

"В 6 км от села Чемал мужчина 1982 года рождения оступился с береговой линии Катуни высотой 10 метров и упал на камни", – рассказали в региональном МЧС.

Туризм Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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Дмитрий

08:28:48 25-07-2023

Регион безусловно живописный, но к сожалению о мерах безопасности большинство забывает и думаю также этот вопрос необходимо прорабатывать гидам, хозяевам турбаз, администрации - щиты, таблички!..

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Гость

10:10:19 25-07-2023

Ну какие щиты? Люди едут смотреть живую природу, а тут щиты. Мозг надо иметь, а не лезть в обрыв.

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Гость

10:24:40 25-07-2023

сам дурак

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