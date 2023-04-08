Турист из Новосибирска погиб в результате ДТП на Алтае

Водитель автомобиля насмерть сбил жителя Новосибирска в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась утром 7 апреля вблизи села Анос Чемальского района.

"62-летний водитель ВАЗ-2121 допустил наезд на 34-летнего жителя Новосибирска, вышедшего на проезжую часть с обочины дороги. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в Чемальскую районную больницу, где впоследствии скончался", – рассказали в ведомстве.