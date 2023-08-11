На Алтае погиб турист из Новосибирска, сорвавшись на перевале

Для транспортировки тела погибшего направят вертолет

11 августа 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай мужчина из Новосибирской области сорвался со страховки и погиб, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел днем 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта на перевале "Контейнер".

"При прохождении туристического маршрута сорвался со страховки и после падения погиб", – рассказали в ведомстве.

Группа состояла из четырех человек и не была зарегистрирована в МЧС. Для транспортировки тела погибшего направят вертолет.