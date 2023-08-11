НОВОСТИПроисшествия

На Алтае погиб турист из Новосибирска, сорвавшись на перевале

Для транспортировки тела погибшего направят вертолет

11 августа 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04
Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай мужчина из Новосибирской области сорвался со страховки и погиб, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел днем 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта на перевале "Контейнер".

"При прохождении туристического маршрута сорвался со страховки и после падения погиб", – рассказали в ведомстве.

Группа состояла из четырех человек и не была зарегистрирована в МЧС. Для транспортировки тела погибшего направят вертолет.

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

На Алтае погиб турист из Новосибирска

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НОВОСТИПроисшествия
Туризм Происшествия Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

12:34:09 11-08-2023

Под мобилизацию не попал явно не по здоровью. Может в горы уходил

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