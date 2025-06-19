На Алтае полицейский выбил дверь и спас растерянного мужчину из горящей квартиры
Старший лейтенант сообщил о пожаре в МЧС, но не стал терять времени
19 июня 2025, 20:05, ИА Амител
В Горно-Алтайске полицейский спас мужчину из горящей квартиры, сообщает "МВД Медиа".
Старший лейтенант полиции Денис Евстафьев, находясь вечером дома, почувствовал запах дыма и увидел через окно, что в соседней многоэтажке вспыхнул пожар в квартире на пятом этаже.
Полицейский сообщил о случившемся в пожарную службу и направился к месту происшествия. Забежав в подъезд, он стал оповещать жильцов о возгорании, призывая их покинуть дом.
Дверь жилища на пятом этаже была заперта.
"Узнав от граждан, что внутри могут находиться люди, Денис Евстафьев принял решение выбить дверь", – рассказали в МВД.
Оказавшись в квартире, правоохранитель увидел растерянного мужчину, который не мог самостоятельно выбраться. Полицейский помог ему выйти в подъезд, а затем снова забежал в квартиру, чтобы проверить, не осталось ли там других жильцов.
Удостоверившись, что внутри никого нет, страж порядка рассказал об этом подоспевшим пожарным, которые принялись тушить огонь. Обошлось без жертв.
07:41:44 20-06-2025
Ну мужик
08:37:33 20-06-2025
Ай эм ХИРОИ, зег гуд - мужьчина.
14:59:48 20-06-2025
Ну двери они умеют выбивать. Иногда даже те которые могут им открыть добровольно. Мне вон ножом порезали дверь. Зачем не понятно. Дочь ушла в школу и закрыла нас. Они сначала дверь начали резать, а потом в квартриру стучать. Пока искали ключи дверь резали.