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На Алтае полицейский выбил дверь и спас растерянного мужчину из горящей квартиры

Старший лейтенант сообщил о пожаре в МЧС, но не стал терять времени

19 июня 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейский спас мужчину из горящей квартиры, сообщает "МВД Медиа".

Старший лейтенант полиции Денис Евстафьев, находясь вечером дома, почувствовал запах дыма и увидел через окно, что в соседней многоэтажке вспыхнул пожар в квартире на пятом этаже.

Полицейский сообщил о случившемся в пожарную службу и направился к месту происшествия. Забежав в подъезд, он стал оповещать жильцов о возгорании, призывая их покинуть дом.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Дверь жилища на пятом этаже была заперта.

"Узнав от граждан, что внутри могут находиться люди, Денис Евстафьев принял решение выбить дверь", – рассказали в МВД.

Оказавшись в квартире, правоохранитель увидел растерянного мужчину, который не мог самостоятельно выбраться. Полицейский помог ему выйти в подъезд, а затем снова забежал в квартиру, чтобы проверить, не осталось ли там других жильцов.

Удостоверившись, что внутри никого нет, страж порядка рассказал об этом подоспевшим пожарным, которые принялись тушить огонь. Обошлось без жертв.

Пожары Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

07:41:44 20-06-2025

Ну мужик

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Асса

08:37:33 20-06-2025

Ай эм ХИРОИ, зег гуд - мужьчина.

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Гость

14:59:48 20-06-2025

Ну двери они умеют выбивать. Иногда даже те которые могут им открыть добровольно. Мне вон ножом порезали дверь. Зачем не понятно. Дочь ушла в школу и закрыла нас. Они сначала дверь начали резать, а потом в квартриру стучать. Пока искали ключи дверь резали.

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