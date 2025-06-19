На Алтае полицейский выбил дверь и спас растерянного мужчину из горящей квартиры

Старший лейтенант сообщил о пожаре в МЧС, но не стал терять времени

19 июня 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейский спас мужчину из горящей квартиры, сообщает "МВД Медиа".

Старший лейтенант полиции Денис Евстафьев, находясь вечером дома, почувствовал запах дыма и увидел через окно, что в соседней многоэтажке вспыхнул пожар в квартире на пятом этаже.

Полицейский сообщил о случившемся в пожарную службу и направился к месту происшествия. Забежав в подъезд, он стал оповещать жильцов о возгорании, призывая их покинуть дом.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Дверь жилища на пятом этаже была заперта.

"Узнав от граждан, что внутри могут находиться люди, Денис Евстафьев принял решение выбить дверь", – рассказали в МВД.

Оказавшись в квартире, правоохранитель увидел растерянного мужчину, который не мог самостоятельно выбраться. Полицейский помог ему выйти в подъезд, а затем снова забежал в квартиру, чтобы проверить, не осталось ли там других жильцов.

Удостоверившись, что внутри никого нет, страж порядка рассказал об этом подоспевшим пожарным, которые принялись тушить огонь. Обошлось без жертв.