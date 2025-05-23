Женщину спасли из горящего дома в алтайском селе

По предварительным данным, пожар вспыхнул и-за короткого замыкания

23 мая 2025, 22:00, ИА Амител

Пожар в селе Смоленском / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае в селе Смоленском произошел пожар в частном двухквартирном доме, внутри которого находилась женщина, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар потушили на площади порядка 60 "квадратов". На месте работали пять человек личного состава, задействовано три автоцистерны.

"На пожаре из опасной зоны спасена женщина", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования – произошло короткое замыкание электропроводки на веранде.

Ранее в Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара.