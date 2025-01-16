На Алтае полиция ищет водителя, катавшего детей на плюшке по дороге
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства
16 января 2025, 22:20, ИА Амител
Сотрудники Госавтоинспекции Мамонтовского района расследуют инцидент в Романовском районе – водитель катал детей по дороге на плюшках, привязанных к автомобилю. Об этом сообщает "Госавтоинспекция22".
"На видеозаписи запечатлено, как водитель транспортного средства катает людей на тюбинге, привязанном к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье", – сказано в сообщении.
В отношении водителя возбуждено административное дело. Полицейские проводят мероприятия по установлению его личности.
"Его действиям будет дана правовая оценка", – сказали правоохранители.
В Госавтоинспекции напомнили, что использование тюбингов на дорогах общего пользования недопустимо.
22:40:27 16-01-2025
Запутанная история, Ватсон...
Может быть все-таки пробить номер ТС? Не, не наш метод...
01:07:40 17-01-2025
Эмо Мамонтово там все через одно место) только природа красивая и я там родился но давно слава богу не живу.
04:47:45 18-01-2025
и с вероятностью в 90 процентов он пьяный или спохмелья