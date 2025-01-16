На Алтае полиция ищет водителя, катавшего детей на плюшке по дороге

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства

16 января 2025, 22:20, ИА Амител

Сотрудники Госавтоинспекции Мамонтовского района расследуют инцидент в Романовском районе – водитель катал детей по дороге на плюшках, привязанных к автомобилю. Об этом сообщает "Госавтоинспекция22".

"На видеозаписи запечатлено, как водитель транспортного средства катает людей на тюбинге, привязанном к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье", – сказано в сообщении.

В отношении водителя возбуждено административное дело. Полицейские проводят мероприятия по установлению его личности.

"Его действиям будет дана правовая оценка", – сказали правоохранители.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование тюбингов на дорогах общего пользования недопустимо.