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На Алтае полиция ищет водителя, катавшего детей на плюшке по дороге

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства

16 января 2025, 22:20, ИА Амител

Сотрудники Госавтоинспекции Мамонтовского района расследуют инцидент в Романовском районе – водитель катал детей по дороге на плюшках, привязанных к автомобилю. Об этом сообщает "Госавтоинспекция22".

"На видеозаписи запечатлено, как водитель транспортного средства катает людей на тюбинге, привязанном к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье", – сказано в сообщении.

В отношении водителя возбуждено административное дело. Полицейские проводят мероприятия по установлению его личности.

"Его действиям будет дана правовая оценка", – сказали правоохранители.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование тюбингов на дорогах общего пользования недопустимо. 

Алтайский край Происшествия дети полиция Госавтоинспекция водители

Комментарии 3

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Musik

22:40:27 16-01-2025

Запутанная история, Ватсон...
Может быть все-таки пробить номер ТС? Не, не наш метод...

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User

01:07:40 17-01-2025

Эмо Мамонтово там все через одно место) только природа красивая и я там родился но давно слава богу не живу.

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Гость

04:47:45 18-01-2025

и с вероятностью в 90 процентов он пьяный или спохмелья

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