На Алтае дети прокатились по дороге на плюшке, привязанной к автомобилю

По встречной полосе ехал другой автомобиль, рассказал очевидец

16 января 2025, 20:00, ИА Амител

В Алтайском крае в селе Романово заметили детей, катающихся по дороге на плюшке, которая привязана к автомобилю. Об этом рассказал участник сообщества "Инцидент Барнаул".

"В селе Романово мужчина, возможно отец, катает детей по дороге на плюшке, привязанной к машине. Дети посреди дороги, а по встречке едет другое авто", – поделился очевидец.

Ранее в Алтайском крае оштрафовали водителя, который опасно развлекал детей на плюшках, привязанных к автомобилю. Очевидцы также сняли происходящее на видео в одном из сел Егорьевского района.

В декабре алтайские медики рассказали, что дети во время подобного развлечения получают травмы, а иногда и вовсе залетают под другие машины.