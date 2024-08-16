На Алтае после пьянки бензопила "ушла" от тещи к незнакомому мужчине

Теще ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью в полицию

16 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Бензопила / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителя будут судить за кражу бензопилы, сообщает региональное МВД.

Мужчина в компании приятелей распивал спиртные напитки и ему потребовались деньги для приобретения алкоголя.

"Вспомнил, что на днях теща одолжила ему бензопилу. Он сдал в ломбард инструмент и продолжил веселиться с друзьями на вырученные деньги", - рассказали в ведомстве.

Когда пропажа обнаружилась, бензопила обрела уже нового хозяина. Теще ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители изъяли похищенное имущество и возвратили законной владелице. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.