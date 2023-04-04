На Алтае поставили на учёт мальчика, который поджёг венок на Мемориале славы

Девятилетний ребёнок сознался в содеянном, в отношении родителей завели административное дело

04 апреля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В селе Майма Республики Алтай полиция привлекла к ответственности родителей мальчика, который поджёг венок на Мемориале славы. Самого ребёнка поставили на учёт, сообщили в МВД региона.

Инцидент случился 3 апреля. После произошедшего правоохранители наведались домой к ребёнку, где он признался в содеянном.

"Он пояснил, что, находясь на улице, нашёл зажигалку и решил что-нибудь поджечь. Объектом поджога он выбрал венок, возложенный к памятнику павших солдат Великой Отечественной войны. После того как памятная гирлянда разгорелась, ребёнок, испугавшись содеянного, попытался убежать, однако был замечен сотрудником сельской администрации", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что семья, где живёт девятилетний мальчик, благополучная, в поле зрения полиции раньше не попадала. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с семьёй профилактическую беседу.

Ребёнка поставили на профилактический учёт, а родителей привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).