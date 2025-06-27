На Алтае пострадал восьмилетний мальчик в ДТП с пьяным отцом

Мужчине и ребенку оказали медпомощь в больнице

27 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пьяный водитель иномарки и его восьмилетний сын пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 26 июня около 22:55 у дома № 70 по пр. Коммунистическому.

"42-летний горожанин за рулем Honda Inspire выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с пешеходным ограждением", — рассказали в ведомстве.

В больницу доставили автомобилиста и его восьмилетнего сына. Им оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Во время разбирательства установили, что мужчина сел пьяным за руль.

Водителю вынесли определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью). Также его привлекли за управление в состоянии опьянения и выезд на встречную полосу.