На Алтае пострадал восьмилетний мальчик в ДТП с пьяным отцом
Мужчине и ребенку оказали медпомощь в больнице
27 июня 2025, 14:40, ИА Амител
Пьяный водитель иномарки и его восьмилетний сын пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 26 июня около 22:55 у дома № 70 по пр. Коммунистическому.
"42-летний горожанин за рулем Honda Inspire выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с пешеходным ограждением", — рассказали в ведомстве.
В больницу доставили автомобилиста и его восьмилетнего сына. Им оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.
Во время разбирательства установили, что мужчина сел пьяным за руль.
Водителю вынесли определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью). Также его привлекли за управление в состоянии опьянения и выезд на встречную полосу.
14:51:18 27-06-2025
Добавьте так же "покушение на жизнь ребёнка", и закатайте его лет на двадцать.
Не нужен мальчику такой отец.
20:13:40 27-06-2025
Вопрос: где мать была, когда этот недоотец сел пьяный за руль и ребёнка с собой посадил?
21:05:08 27-06-2025
там всегда процентов 80 пьяные, я там вообще боюсь ездить. то пьяные то дикие туристы иногородние в трех столбах блудят...ужас. и ниодного ГИБДД
16:13:07 29-06-2025
Гость (21:05:08 27-06-2025) там всегда процентов 80 пьяные, я там вообще боюсь ездить. т... Там да, Дикко пиияно турристо. Вчера из Белокурихи вернулся (я в курсе что это не Горный) впечатлений от дороги больше, чем от отдыха))