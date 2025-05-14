На Алтае поймали наркоплантатора, который выращивал коноплю в морских контейнерах

Там же мужчина и жил

14 мая 2025, 13:50, ИА Амител

Место преступления / Фото: МВД Алтайского края

Полиция Алтайского края задержала 29-летнего наркоплантатора, который выращивал коноплю в морских контейнерах, сообщили в МВД региона.

"В 2022 году молодой человек на принадлежащем ему земельном участке в одном из населенных пунктов Первомайского района установил четыре морских контейнера, два из которых закопал в землю. В своеобразном бункере наркоагроном выращивал коноплю", – рассказали в ведомстве.

Семена молодой человек покупал в интернете, а в помещении провел электричество, установил вытяжки и вентиляторы. При этом контейнеры на поверхности земли он использовал для проживания. А с верхнего "этажа" на нижний попадал по лестнице через люк.

За год злоумышленник собирал три урожая. Полученный товар упаковывал и сбывал бесконтактным способом неустановленным оптовикам, с которыми поддерживал связь через мессенджер. А оплату от них получал на свой счет.

"В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 69 кустов конопли, каждый из которых произрастал в отдельном горшке, и более 3,5 кг высушенных частей наркосодержащих растений, а также те, что проходили процесс сушки", – говорится в сообщении.

Официально подозреваемый нигде не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Теперь же в его отношении возбудили уголовные дела. Правоохранители выясняют каналы, по которым злоумышленник сбывал наркотики.