На Алтае поймали наркоплантатора, который выращивал коноплю в морских контейнерах
Там же мужчина и жил
14 мая 2025, 13:50, ИА Амител
Полиция Алтайского края задержала 29-летнего наркоплантатора, который выращивал коноплю в морских контейнерах, сообщили в МВД региона.
"В 2022 году молодой человек на принадлежащем ему земельном участке в одном из населенных пунктов Первомайского района установил четыре морских контейнера, два из которых закопал в землю. В своеобразном бункере наркоагроном выращивал коноплю", – рассказали в ведомстве.
Семена молодой человек покупал в интернете, а в помещении провел электричество, установил вытяжки и вентиляторы. При этом контейнеры на поверхности земли он использовал для проживания. А с верхнего "этажа" на нижний попадал по лестнице через люк.
За год злоумышленник собирал три урожая. Полученный товар упаковывал и сбывал бесконтактным способом неустановленным оптовикам, с которыми поддерживал связь через мессенджер. А оплату от них получал на свой счет.
"В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 69 кустов конопли, каждый из которых произрастал в отдельном горшке, и более 3,5 кг высушенных частей наркосодержащих растений, а также те, что проходили процесс сушки", – говорится в сообщении.
Официально подозреваемый нигде не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Теперь же в его отношении возбудили уголовные дела. Правоохранители выясняют каналы, по которым злоумышленник сбывал наркотики.
14:11:07 14-05-2025
Не нужно было ему там жить...
14:23:11 14-05-2025
Блин этого человека бы во власть, такая целеустремленность, такая креативность и реализация задуманного
18:24:10 14-05-2025
Джентельмен (14:23:11 14-05-2025) Блин этого человека бы во власть, такая целеустремленность, ... Согласен полностью, такие способности да на благие цели. Мне термин НаркоАгроном понравился))
19:39:53 14-05-2025
Джентельмен (14:23:11 14-05-2025) Блин этого человека бы во власть, такая целеустремленность, ...
Какая креативность? Идея буквально слизана с фильма Гая Ричи.
14:37:47 14-05-2025
Юноша с детства мечтал о море. Он даже купил четыре морских контейнера, представляя как месяцами плывёт на контейнеровозе. Он разводил растения и плёл из них крепкие морские пеньковые канаты. Но тут в контейнер постучали снаружи - и мечты о море пришлось отложить на пятнадцать лет.