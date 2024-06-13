На Алтае поймали водителя, который попал в ДТП и бросил раненых пассажиров
ДТП случилось на Семинском перевале
13 июня 2024, 11:30, ИА Амител
ДТП на Семинском перевале / Фото: МВД по Республике Алтай
В Онгудайском районе Республики Алтай сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, скрывшегося после ДТП, сообщили в МВД региона.
10 июня около 05:35 23-летний водитель ВАЗа не справился с управлением на Семинском перевале, угодил в кювет и сбежал с места происшествия.
В аварии пострадали двое пассажиров – 20-летний парень и 18-летняя девушка. Последнюю пришлось госпитализировать.
Впоследствии автомобилиста задержали полицейские и возбудили в его отношении дело об административном правонарушении.
К ответственности привлекли и пассажиров, так как они не были пристегнуты.
14:43:25 13-06-2024
алтайские ханыги... как лето, так спасу от них нет нигде