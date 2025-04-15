На Алтае поймали восьмерых "черных лесорубов", которые напилили деревьев на 10 млн рублей

Организаторов преступления заключили под стражу

15 апреля 2025, 10:21, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полиция Алтайского края задержала восьмерых "черных лесорубов", заготовивших лес на 10 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Организаторами были двое мужчин – учредителей ООО, которые привлекли шестерых сообщников. У злоумышленников был договор аренды на два участка в Алтайском и Быстроистокском районах, где им разрешалось рубить только определенные деревья в зависимости от вида, зрелости и повреждений. Однако пилили они все подряд, в том числе ценный сибирский кедр.

Операция по задержанию прошла на делянке с техникой и спиленными стволами, готовыми к продаже. Общий объем незаконно срубленной древесины (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедры, березы) составил не менее 550 кубометров, ущерб – более 10 млн рублей.

При обысках у подозреваемых изъяли технику, транспорт, деньги, документы и прочие улики. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. Организаторам предъявили обвинение и поместили их в СИЗО. Остальные под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.