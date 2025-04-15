На Алтае поймали восьмерых "черных лесорубов", которые напилили деревьев на 10 млн рублей
Организаторов преступления заключили под стражу
15 апреля 2025, 10:21, ИА Амител
Полиция Алтайского края задержала восьмерых "черных лесорубов", заготовивших лес на 10 млн рублей, сообщили в МВД региона.
Организаторами были двое мужчин – учредителей ООО, которые привлекли шестерых сообщников. У злоумышленников был договор аренды на два участка в Алтайском и Быстроистокском районах, где им разрешалось рубить только определенные деревья в зависимости от вида, зрелости и повреждений. Однако пилили они все подряд, в том числе ценный сибирский кедр.
Операция по задержанию прошла на делянке с техникой и спиленными стволами, готовыми к продаже. Общий объем незаконно срубленной древесины (сосны, ели, лиственницы, пихты, кедры, березы) составил не менее 550 кубометров, ущерб – более 10 млн рублей.
При обысках у подозреваемых изъяли технику, транспорт, деньги, документы и прочие улики. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. Организаторам предъявили обвинение и поместили их в СИЗО. Остальные под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.
10:23:32 15-04-2025
Это были лесопилы, а не лесорубы. Ну или дровасеки
10:29:55 15-04-2025
Гость (10:23:32 15-04-2025) Это были лесопилы, а не лесорубы. Ну или дровасеки... это упыри
10:57:25 15-04-2025
Гость (10:23:32 15-04-2025) Это были лесопилы, а не лесорубы. Ну или дровасеки...
дровосексуалисты
11:15:13 15-04-2025
Белые лесорубы лучше что ли?
11:28:33 15-04-2025
..... (11:15:13 15-04-2025) Белые лесорубы лучше что ли? ... дохлые лучше
11:52:27 15-04-2025
Организаторами были двое мужчин – учредителей ООО, которые привлекли шестерых наёмных на обещанный заработок.. Вопрос - ООО однодневка или со стажем распилов?
13:48:17 15-04-2025
Восемь "черных лесорубов" и 10 лямов. Тогда на сколько же вывозится в Китай на сухогрузах и составами? Белыми лесорубами?