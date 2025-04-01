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В Алтайском крае двое мужчин незаконно спилили деревья и теперь пойдут под суд

Ущерб от их действий оценили почти в 70 тысяч рублей

01 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить двух жителей Краснощековского района за незаконную рубку деревьев, сообщили в МВД региона.

"На берегу водоохраняемой зоны в пойме реки Чарыш полицейские задержали двух местных жителей 1988 и 1986 годов рождения, проживающих по соседству в одном из сел Краснощековского района. Лесорубов задержали с поличным, когда они осуществляли рубку сырорастущих деревьев породы ветла", – рассказали в ведомстве.

В общей сложности мужчины спилили шесть деревьев. Ущерб от их действий составил почти 70 тысяч рублей. Мужчины признались, что каждый из них делал это исключительно для личных нужд.

В итоге в их отношении возбудили уголовные дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений и избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, а на транспортные средства наложили арест.

Отмечается также, что в рамках досудебного производства ущерб лесному фонду обвиняемые погасили в полном объеме. Теперь они ждут суда.

Ранее житель Волчихи напилил сосен на 3 млн рублей.

Алтайский край Происшествия деревья

Комментарии 4

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Musik

18:23:22 01-04-2025

Дать уже лесникам право расстрела на месте обнаружения преступления!
А тут еще и ВЕТЛУ погубили негодяи - вот я лично очень ВЕТЛУ уважаю, святое практически дерево.

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знакомый

07:35:49 02-04-2025

А сколько их спилил Карлин со своими помошниками?

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Гость

11:08:10 02-04-2025

знакомый (07:35:49 02-04-2025) А сколько их спилил Карлин со своими помошниками?... Это ДРУГОЕ, понимать же нужно.

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Гость

07:51:34 02-04-2025

Musik (18:23:22 01-04-2025) Дать уже лесникам право расстрела на месте обнаружения прест... Ветла-это сорняк по сути! Все берега рек ею заросшие! Люди живя на своей земле не могут дров себе заготовить,я думаю они знают ,где взять,а где пусть растёт!

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