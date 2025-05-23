На Алтае поймали закладчика из Ростовской области, который прятал "синтетику" в колонке

Парня заключили под стражу

23 мая 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полиция задержала наркозакладчика из Ростовской области, который хранил "синтетику" в музыкальной колонке, сообщили в МВД региона.

"При обыске в арендованной им квартире обнаружено белое порошкообразное вещество, которое было спрятано в музыкальной колонке. Также изъяты упаковочно-фасовочный материал и электронные весы. По результатам экспертизы представленное на исследование оказалось смесью N-метилэфедрона массой около 200 граммов и почти 150 граммов мефедрона", – рассказали в ведомстве.

Парень 2001 года рождения признался, что воспользовался предложением стать наркокурьером-закладчиком. А в Алтайский край отправился по указанию куратора.

В телефоне злоумышленника полицейские нашли координаты замаскированного тайника с "синтетикой" и изъяли его содержимое. Там была смесь с N-метилэфедроном в составе общим весом более 500 г.

В отношении парня возбудили уголовные дела, также его заключили под стражу. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.