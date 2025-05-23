На Алтае поймали закладчика из Ростовской области, который прятал "синтетику" в колонке
Парня заключили под стражу
23 мая 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае полиция задержала наркозакладчика из Ростовской области, который хранил "синтетику" в музыкальной колонке, сообщили в МВД региона.
"При обыске в арендованной им квартире обнаружено белое порошкообразное вещество, которое было спрятано в музыкальной колонке. Также изъяты упаковочно-фасовочный материал и электронные весы. По результатам экспертизы представленное на исследование оказалось смесью N-метилэфедрона массой около 200 граммов и почти 150 граммов мефедрона", – рассказали в ведомстве.
Парень 2001 года рождения признался, что воспользовался предложением стать наркокурьером-закладчиком. А в Алтайский край отправился по указанию куратора.
В телефоне злоумышленника полицейские нашли координаты замаскированного тайника с "синтетикой" и изъяли его содержимое. Там была смесь с N-метилэфедроном в составе общим весом более 500 г.
В отношении парня возбудили уголовные дела, также его заключили под стражу. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
10:32:03 23-05-2025
Что за колонка это? Корпус добротный
14:23:16 23-05-2025
Гость (10:32:03 23-05-2025) Что за колонка это? Корпус добротный... купить по сусекам поскрести ;D
16:26:40 23-05-2025
в опе спрятал бы лучше хотя и туда залезут а если по чесноку, куда не спрячь везде найдут