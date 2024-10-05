На Алтае поймали женщину, которая хотела вступить в ряды украинских террористов
Злоумышленницу задержали при попытке покинуть регион
05 октября 2024, 15:33, ИА Амител
В Республике Алтай задержали женщину, которая пыталась выехать на Украину для вступления в ряды легиона "Свобода России" (признана судом террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает РЕН ТВ.
По данным источника издания, злоумышленница сама связалась с украинской стороной. Она передавала боевикам информацию для нанесения ущерба безопасности РФ, а также намеревалась примкнуть к рядам террористов и даже успела принести присягу и купить билет на самолет до Турции.
Однако при попытке покинуть регион женщину задержали спецслужбы. В ее отношении завели уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
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