На Алтае поймали женщину, которая хотела вступить в ряды украинских террористов

Злоумышленницу задержали при попытке покинуть регион

05 октября 2024, 15:33, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал РЕН ТВ

В Республике Алтай задержали женщину, которая пыталась выехать на Украину для вступления в ряды легиона "Свобода России" (признана судом террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, злоумышленница сама связалась с украинской стороной. Она передавала боевикам информацию для нанесения ущерба безопасности РФ, а также намеревалась примкнуть к рядам террористов и даже успела принести присягу и купить билет на самолет до Турции.

Однако при попытке покинуть регион женщину задержали спецслужбы. В ее отношении завели уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.