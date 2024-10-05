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На Алтае поймали женщину, которая хотела вступить в ряды украинских террористов

Злоумышленницу задержали при попытке покинуть регион

05 октября 2024, 15:33, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал РЕН ТВ
Кадр из видео: телеграм-канал РЕН ТВ

В Республике Алтай задержали женщину, которая пыталась выехать на Украину для вступления в ряды легиона "Свобода России" (признана судом террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, злоумышленница сама связалась с украинской стороной. Она передавала боевикам информацию для нанесения ущерба безопасности РФ, а также намеревалась примкнуть к рядам террористов и даже успела принести присягу и купить билет на самолет до Турции.

Однако при попытке покинуть регион женщину задержали спецслужбы. В ее отношении завели уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. 

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

17:52:25 05-10-2024

Спец службы грубо работают, но звезды с неба хватают.

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Гость

14:14:08 06-10-2024

Гость (17:52:25 05-10-2024) Спец службы грубо работают, но звезды с неба хватают.... Тем не менее, террористку вычислили и задержали. Сохранили чьи-то жизни, кто знает, каких бед могла устроить дебилка.

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