На Алтае пожаловались на пенсионеров, заменяющих в магазинах мелкие яйца на крупные
Иногда в ячейках лежат не только яйца разных размеров, но и разных производителей
02 ноября 2024, 11:19, ИА Амител
В Алтайском крае в магазинах некоторые пенсионеры перекладывают крупные яйца в ячейки для мелких, а мелкие – в ячейки для крупных, пишет "Бийский рабочий".
"Советую проверять ячейки, перед тем как брать. Яйца С2 стоят 69 рублей, С0 – 100 рублей. Ушлые бабки перекладывают более крупные и дорогие яйца в ячейки от дешевых, а потом на кассе оплачивают со скидкой для пенсионеров. Итог: у них хорошие, крупные яйца за 63 рубля, а у тех, кто не заглядывал в ячейку, мелкие или битые за 100 рублей", – рассказал один из жителей.
Более того, иногда в ячейках лежат не только яйца разных размеров, но и разных производителей и битые.
Судя по комментариям в соцсетях, очень многие люди прежде чем взять ячейку с полки, открывают ее и смотрят, в каком состоянии яйца. Потому что проблема уже стала повсеместной.
11:26:18 02-11-2024
Мошенничество! В особо крупном яйцевом размере! Что там положено за такое в УК? Однозначно расстрел! Причем расстрел яйцами мелкого калибра и расстрел неоднократный! Ишь ты, на яйца они покусились! Но Бийский рабочий зорко стоит на страже интересов яйцепотребителей! Товарищи! Даешь Бийского рабочего в омбудсмены! И еще и в квакеры!
11:28:10 02-11-2024
Счас они еще масло перепаковывать в маргарин начнут
12:02:37 02-11-2024
Гость (11:28:10 02-11-2024) Счас они еще масло перепаковывать в маргарин начнут...
Вот Вы подсказывать горазды!
11:35:31 02-11-2024
сажать за воровство и все
15:50:11 03-11-2024
Гость (11:35:31 02-11-2024) сажать за воровство и все... Уголовное дело заводят от 2000 на сколько я знаю,а за 63 р.ничего не будет.за этим должна смотреть охрана.
13:38:57 04-11-2024
Гость (15:50:11 03-11-2024) Уголовное дело заводят от 2000 на сколько я знаю,а за 63 р.н... Не за 63р, а за 6руб.
11:46:01 02-11-2024
Правильно и делают. И идея неплохая
13:40:48 02-11-2024
Бдыщ... (11:46:01 02-11-2024) Правильно и делают. И идея неплохая...
Странно. То есть, упаковки "по сто" можно будет даже и не смотреть?
14:35:13 03-11-2024
Бдыщ... (11:46:01 02-11-2024) Правильно и делают. И идея неплохая... У нас в Москве бабуся лет 10 так делает и еще ценники на мясе переклеивает с меньшего куска на больший
11:47:53 02-11-2024
Вероятно этим занимаются не пенсионеры, а работники магазина. Для них это проще и выгоднее.
23:19:11 02-11-2024
Гость (11:47:53 02-11-2024) Вероятно этим занимаются не пенсионеры, а работники магазина... Я сама наблюдала такую картину: как именно пенсионеры перекладывают. Мягко говоря, была шокирована. Пенсионеры выглядели вполне прилично, не бедно одетые.
19:36:51 03-11-2024
Гость (23:19:11 02-11-2024) Я сама наблюдала такую картину: как именно пенсионеры перекл... А вы попробуйте прожить на пенсионерские 20 тысяч в месяц, не только яйца перекладывать начнёте, а ещё чего и похуже делать будете.
19:11:33 04-11-2024
Гость (19:36:51 03-11-2024) А вы попробуйте прожить на пенсионерские 20 тысяч в месяц, н... Какие 20?у меня 13000
22:07:07 04-11-2024
Гость (19:36:51 03-11-2024) А вы попробуйте прожить на пенсионерские 20 тысяч в месяц, н... Откуда 20000 ? -15600
11:59:51 02-11-2024
Открывают ячейку и смотрят, чтобы не нарваться на битые. Их иногда из десятка два-три.
12:00:06 02-11-2024
В советское время пересортицей занимались продавцы , сейчас - покупатели. От великих богатств, наверное.
12:20:01 02-11-2024
Некоторые наши бабки любому махинатору фору дадут. ))
12:21:07 02-11-2024
а если все !!!! яйца продавать по одной, усредненной, цене? что будет ?
12:31:26 02-11-2024
Гость (12:21:07 02-11-2024) а если все !!!! яйца продавать по одной, усредненной, цен... Наступит яичный коммунизм
12:33:08 02-11-2024
Гость (12:21:07 02-11-2024) а если все !!!! яйца продавать по одной, усредненной, цен... Дефицит будет. Или спроса, или предложения.
12:55:59 02-11-2024
Гость (12:33:08 02-11-2024) Дефицит будет. Или спроса, или предложения....
На вес продавать. Ещё вопрос, в каких магазинах действуют пенсионные скидки на яйца? Вроде ушлые торговцы всюду налепили желтые и красные ценники, поэтому почти на все товары пенсскидки не работают.
13:54:02 02-11-2024
Гость (12:55:59 02-11-2024) ... Х3. В принципе, специальных пенсскидок вообще не должно быть. Должна быть нормальная пенсия. И справедливая, но в обозримом будущем это фантастика.
15:38:39 02-11-2024
Гость (13:54:02 02-11-2024) Х3. В принципе, специальных пенсскидок вообще не должно быть... Про размер пенсий – вы из другой оперы. Здесь же идет речь о маркетинговом ходе торговых сетей. Они обещают скидки пенсионерам не просто так, а за то, что приходят за покупками в малопосещаемые утренние часы, обеспечивая равномерную нагрузку на персонал и облегчая работу магазинам. Пенсионеры же чаще всего делают покупки, где обещаются пенсскидки, то есть ритейлеры заманивают пожилых в свои сети. Только скидки обещают, а на многое, в том числе на овощи, молочку, яйца не дают. Вешают цветные ценники, печатают цену, по которой не собирались продавать, зачеркивают, внизу ставят интересующие продавца цифры. Якобы уже сделали скидку, поэтому пенсы в пролете.
20:26:17 03-11-2024
Гость (12:21:07 02-11-2024) а если все !!!! яйца продавать по одной, усредненной, цен...
А если яйца тупо на вес продавать, как чуть не везде продают, может и тема решится?
12:43:59 02-11-2024
Не всё импортозамещятелям народ грабить.
Это баки ещё до киндер-сюрпризов не додумались
13:08:55 02-11-2024
Гость (12:43:59 02-11-2024) Не всё импортозамещятелям народ грабить.Это баки ещё до ... Баки не додумаются, они железные.
13:06:38 02-11-2024
это правда. сама такую бабку ловила за руку, так эта ... меня ещё и отматерила. пришлось пригласить сотрудников магазина.
17:55:37 02-11-2024
Элен без ребят (13:06:38 02-11-2024) это правда. сама такую бабку ловила за руку, так эта ... мен... В Пятерочке на раскладке работаете? Трудно вам, сочувствую.
21:47:15 02-11-2024
Гость (17:55:37 02-11-2024) В Пятерочке на раскладке работаете? Трудно вам, сочувствую.... я в Пятерочке даже продукты не покупаю, не то что работать)
08:18:51 03-11-2024
Элен без ребят (21:47:15 02-11-2024) я в Пятерочке даже продукты не покупаю, не то что работать)... Значит, вы работник прилавка из Марии-Ра
20:09:36 02-11-2024
Элен без ребят (13:06:38 02-11-2024) это правда. сама такую бабку ловила за руку, так эта ... мен... Надо было бабке в тебя яйцом кинуть !!!
21:48:16 02-11-2024
Гость (20:09:36 02-11-2024) Надо было бабке в тебя яйцом кинуть !!!... полегчало?))
13:07:14 02-11-2024
А всего-то надо яйца продавать не поштучно, а по весу, как в Финляндии.
Мы картошку поштучно или по весу покупаем?)))
13:40:24 02-11-2024
Тимофей (13:07:14 02-11-2024) А всего-то надо яйца продавать не поштучно, а по весу, как в... Я картошку покупаю поштучно - ну наберу в магазине с десяток приглянувшихся мне картофелин, сложу их в мешочек - и на кассу. Про массовую копку и мешки в погребах я помню. Но это было очень давно и очень давно уже неактуально.
13:43:30 03-11-2024
Гость (13:40:24 02-11-2024) Я картошку покупаю поштучно - ну наберу в магазине с десяток... И вам выбивают чек за десяток картофелин или всё-таки их сначала взвешивают?)))
13:41:52 02-11-2024
хоть кого то наказали?
16:07:20 02-11-2024
надо просто коробки с яйцами делать не открывающимися вот и все
17:03:14 02-11-2024
Гость (16:07:20 02-11-2024) надо просто коробки с яйцами делать не открывающимися вот и ... И продавцы сбагрят всё битые, которые они сами обязаны убирать с продажи
16:08:58 03-11-2024
Гость (16:07:20 02-11-2024) надо просто коробки с яйцами делать не открывающимися вот и . Принесешь домой, а они битые, может подскажете как с этим быть? Теперь пенсионеров сделали козлами отпущения, ну одна бабуля с неадекватным поведением выбрала десяток яиц и что? Вам то что за дело? Печетесь о благосостоянии Ракш8ина или Никитина? Из-за 10 яиц сожрать готовы друг друга. А то что у пенсионера пенсия 12тыс, можно на это прожить? Вас никого не волнует.
17:11:54 02-11-2024
Чтобы не случилось в магазине,стали виноваты бабки. Яйца меняют,продукты тоннами заготавливают,что приводит к повышению цен. Моразм крепчает у более молодого поколения. Пройдет немного времени и станем новым поколением бабок и дедок,тоже будем виноваты.Не олигархов с чиновниками же обвинять.
17:17:54 02-11-2024
а еще тырят селедку из банок. недавно купила - обычно там 4 рыбины. а упаковка ОТКРЫТА оказалась -сломана защитная шайба, и в рассоле 2 рыбы вместо четырех!!!!
17:40:43 02-11-2024
Гость (17:17:54 02-11-2024) а еще тырят селедку из банок. недавно купила - обычно там 4 ... Ну это уж точно бабки! Скорее всего именно ваша родная бабушка. Вскрыла банку, отсыпала селедку себе в карман, теперь прячет дома. посмотрите у неё под подушкой, точно найдете!))) А работники магазинов вскрыть банку не могут, нет! Хотя возможны варианты: вы принесли домой, отломали шайбу, сожрали рыбку и благополучно забыли!
08:30:08 03-11-2024
Гость (17:40:43 02-11-2024) Ну это уж точно бабки! Скорее всего именно ваша родная бабуш... насчет забыли,это вполне вероятно,сейчас что молодые, что старые вообще без памяти,приходят в магаз и на ровном месте тупят
21:53:48 02-11-2024
судя по местным комментаторам, защищающих мелкое ворье, они в ворье помасштабнее видят конкурентов, потому возмущаются. думают, что дорастут до министерских должностей, мелкие и ничтожные людишки.
21:59:16 02-11-2024
А ведь у них возможно есть дети, внуки... Грустно это...
13:23:03 03-11-2024
Создали невыносимые условия пенсионерам, а они все средства направили на помощь детям, на кругосветные путешествия, активный отдых и т.д. Некоторые пытаются миллиарды накопить, бросив курить.
Нами откровенно манипулируют люди без совести и стыда, нелюди значит.
17:44:06 03-11-2024
Дожили, позорище всем
17:59:53 03-11-2024
Старикам здесь не место
19:01:23 03-11-2024
Дайте достойную пенсию , тем кто всю жизнь гнул спину за копейки , тогда и сррашивайте .
19:02:08 03-11-2024
У меня в одной из комсомольских характеристик было дополнение-очень активно проводит утешительные беседы с пенсионерами своего подьезда!!!!
23:14:22 03-11-2024
А я кур завела. И теперь только урожай собираю . И в магазин за яйцами не ногой.
23:18:26 03-11-2024
Лично видел, как в Аниксе мужик, с мордой, как у Ноздрёва перекладывал яйца. В Марии Ра молодёжь прямо в зале, ещё до кассы, жрут разные вкусняшки, достают из рукавов что-то в банках типа пивных уже на улице. Повторяю, видел лично. И поймают, и что? Годиков то мало😂. На пенсионеров переводить стрелки это подло.
02:53:20 04-11-2024
Берите яйца упакованные в плëнку. Такие бабкам не подменить.
02:54:59 04-11-2024
Ну что до пенсионеров докопались, сами не заметите станете ими. Никакого уважения к пожилым, что за воспитание. Я сама пенсионерка, проверяю всегда яйца , часто попадаются битые, и никогда не видела, чтобы яйца выбирали. Лучше люди за собой посмотрите, в транспорте совсем перестали уступать место и инвалидам и пожилым, вся молодежь и дети воткнулся в свои телефоны или глаза отводят от входящих. И это вы их так воспитали, когда вы состаритесь , вам уже точно никто не уступит. Не приятно , такой негатив идёт в сторону пенсионеров,!
05:32:47 04-11-2024
Цены ещё раз поднимите, раза в два и, как только пенсионер зашёл в магазин, сразу заламывайте ему руки. Честному пенсионеру, с такой пенсией, в магазине делать нечего.т
13:52:24 04-11-2024
Магазины вас обворовывают на много больше, первоначально устанавливают цену в 3-4 раза больше закупочной, а потом проводят акцию, делают скидку 10-20 процентов, а мы и рады, спрос возрастает, а если заглянуть в небольшие частные магазины, то там цены на эти же продукты ниже чем в супермаркетах по скидке. В убыток себе никто работать не будет.
14:31:57 04-11-2024
Ни разу не видела чтобы так делали пенсионеры. Главное мигрантам раздают пособия из ПФ а пенсионерам повысить хоть до 30 тыс пенсии денег нет как так
15:08:15 04-11-2024
Гость (19:36:51 03-11-2024) А вы попробуйте прожить на пенсионерские 20 тысяч в месяц, н... Живу на 20100 рублей пенсии и не ною, не жалуюсь. Жить можно
20:29:16 04-11-2024
Гость (15:08:15 04-11-2024) Живу на 20100 рублей пенсии и не ною, не жалуюсь. Жить можно... Врешь. Выживаешь на эти деньги. Ещё не зима, а коммуналка в алтайском крае за октябрь уже более 6 тысяч за 2х комнатную квартиру.... .
16:01:50 04-11-2024
Гость (11:26:18 02-11-2024) Мошенничество! В особо крупном яйцевом размере! Что там поло... скажу более,этим грешат не только алтайские бабки но и ушлые магазинные работники подмешивая и разбавляя свежие яйца с партии которая уже просрочилась,из десятка яиц в лотке лежит 2 штуки просроченные и даже цветом не подходящии к свежим
18:44:23 04-11-2024
Почему все набросились на пенсионеров, я например в разных городах наблюдаю как яйца перекладывают, притом медленно и тщательно солидно одетые молодые девушки покрытые платками, восточной национальности на замечания огрызается.
20:51:48 04-11-2024
Татьяна (02:54:59 04-11-2024) Ну что до пенсионеров докопались, сами не заметите станете и... Всё верно, я инвалид 1й группы, с явными физическими недостатками, место в транспорте редко кто уступит, печально всё это.
12:12:39 05-11-2024
Гость (11:28:10 02-11-2024) Счас они еще масло перепаковывать в маргарин начнут... С такими то ценами! Точно начнут.