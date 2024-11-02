На Алтае пожаловались на пенсионеров, заменяющих в магазинах мелкие яйца на крупные

Иногда в ячейках лежат не только яйца разных размеров, но и разных производителей

02 ноября 2024, 11:19, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в магазинах некоторые пенсионеры перекладывают крупные яйца в ячейки для мелких, а мелкие – в ячейки для крупных, пишет "Бийский рабочий".

"Советую проверять ячейки, перед тем как брать. Яйца С2 стоят 69 рублей, С0 – 100 рублей. Ушлые бабки перекладывают более крупные и дорогие яйца в ячейки от дешевых, а потом на кассе оплачивают со скидкой для пенсионеров. Итог: у них хорошие, крупные яйца за 63 рубля, а у тех, кто не заглядывал в ячейку, мелкие или битые за 100 рублей", – рассказал один из жителей.

Более того, иногда в ячейках лежат не только яйца разных размеров, но и разных производителей и битые.

Судя по комментариям в соцсетях, очень многие люди прежде чем взять ячейку с полки, открывают ее и смотрят, в каком состоянии яйца. Потому что проблема уже стала повсеместной.