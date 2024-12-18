На Алтае пожарные спасли новогодние подарки из пункта выдачи заказов

Пожар охватил кочегарку, магазин и пункт выдачи

18 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Горно-Алтайске сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который охватил кочегарку, магазин и пункт выдачи товаров на улице Смородиновой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сообщение о возгорании поступило 18 декабря в 18:45, площадь пожара составила 200 кв. м.

На момент прибытия пожарных горела крыша пристроенного помещения, кочегарки и стена магазина. Огонь удалось локализовать в 19:41 благодаря работе 20 человек и четырех единиц техники.

"Огнеборцы вынесли весь товар из пункта выдачи и отстояли торговые помещения, не дав огню распространиться", – сообщили в МЧС.

Для спасения товаров пожарные организовали "ручеек", в котором участвовали и очевидцы, – они выносили коробки из рук в руки. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.