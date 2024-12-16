НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске чуть не сгорело кафе

Пожар произошел на кухне

16 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: t.me/mchs_altkray
Пожар в Рубцовске / Фото: t.me/mchs_altkray

В Рубцовске в кафе на улице Ленина произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила не более двух "квадратов". Возгорание оперативно ликвидировали четыре пожарных расчета и 18 человек личного состава.

"Пожар произошел в кухонном помещении. Пострадавших нет", – рассказали спасатели.

Ранее в Рубцовске произошел пожар в частном жилом доме на улице Ползунова. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего мужчину.

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