На Алтае пожарные спасли запертую в квартире 82-летнюю пенсионерку
В жилище заклинило входную дверь
29 октября 2024, 10:45, ИА Амител
Спасатели в Новороманово / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае в селе Новороманово Калманского района пожарные выручили 82-летнюю женщину, которая оказалась заперта в собственной квартире.
Как сообщили в МЧС региона, на массивной входной двери сломался замок, из-за чего одинокая хозяйка оказалась в западне.
Пенсионерка позвонила в службу спасения, после чего бойцы пожарно-спасательной части № 10 прибыли к ее дому, забрались через балкон в квартире и вскрыли дверь.
14:23:13 29-10-2024
Спаси за помощь пожилой беспомощной женщине!