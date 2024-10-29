На Алтае пожарные спасли запертую в квартире 82-летнюю пенсионерку

В жилище заклинило входную дверь

29 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Спасатели в Новороманово / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае в селе Новороманово Калманского района пожарные выручили 82-летнюю женщину, которая оказалась заперта в собственной квартире.

Как сообщили в МЧС региона, на массивной входной двери сломался замок, из-за чего одинокая хозяйка оказалась в западне.

Пенсионерка позвонила в службу спасения, после чего бойцы пожарно-спасательной части № 10 прибыли к ее дому, забрались через балкон в квартире и вскрыли дверь.