На Алтае пожилая автомобилистка сбила 11-летнюю школьницу

Девочку госпитализировали

15 июня 2024, 15:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай 65-летняя автомобилистка сбила 11-летнюю девочку, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 14 июня около 13:00 у дома № 23 на улице Советской.

Местная жительница ехала на Subaru Impreza и сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок госпитализирован.

В отношении женщины проводят административное расследование.