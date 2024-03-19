На Алтае предложили ограничить продажу алкоголя до 23:00 в "наливайках" и магазинах
При этом по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00
19 марта 2024, 13:10, ИА Амител
В АКЗС провели первое заседание рабочей группы, посвященное регулированию деятельности так называемых "наливаек" – магазинов, которые под видом закусочных ночью торгуют алкоголем, сообщается на сайте Заксобрания.
Недавно регионы получили право устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков на предприятиях общепита, в том числе расположенных в многоквартирных домах (кафе, буфеты, рестораны и бары), включая время продажи. Такие заведения обязательно должны будут соответствовать ГОСТу к определенной категории предприятия общепита.
Время продажи алкоголя для общепита, расположенного в многоэтажных домах, Осипов предложил установить с 09:00 до 23:00.
"По аналогии предлагается установить и время розничной продажи для магазинов. Это поможет уменьшить спрос на контрафактный и нелегальный алкоголь, даст возможность псевдобарам преобразовать работу в формат добросовестных предприятий торговли", – рассказали в АКЗС.
На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).
"В структуре потребления алкоголя в регионе преобладают пиво и водка. По объемам продажи водки Алтайский край находится на шестом месте в Сибири", – подчеркнули на заедании.
Стоит отметить, что по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00. В связи с этим предложено изучить возможность дифференцированного разграничения по времени для магазинов и общепита.
Рабочая группа будет принимать предложения по регулированию вопроса с "наливайками" до 28 марта, после этого они снова будут вынесены на обсуждение.
13:16:12 19-03-2024
Ура!!!
13:32:09 19-03-2024
Депутаты за спаивание народа? Вместо того, чтобы уменьшить время продажи алкоголя до 19 часов вечера. Позакрывать наливайки вообще.
14:03:40 19-03-2024
Гость (13:32:09 19-03-2024) Депутаты за спаивание народа? Вместо того, чтобы уменьшить в... нам не нужны полумеры!!!! до 19 часов это означает что почти 12 часов алкоголь будет доступен на полках магазинов!!!!! а это спаивание народа как сказал гость выше! Полностью запретить алкоголь вот решение!!!!
14:16:52 19-03-2024
Гость (14:03:40 19-03-2024) нам не нужны полумеры!!!! до 19 часов это означает что почти... Во, алкаши запсиховали, язвят.
13:54:44 19-03-2024
Шуметь можно до 22-00 , какое еще надо толкование и понимание иметь, предлагая до 23-00 ? До 20-00 вообще максимально допустимо.
14:16:09 19-03-2024
Заколебали с запретами, опять катимся к тому, чего уже проходили...Будут изпод полы продавть, будут самогоном травиться, Ну не решить проблему с алкоголизмом таким путем. Будет только хуже. Проходили уже...Историю ни кто учить не хочет...
14:17:05 19-03-2024
А как же быть магазинам которые алкогольные напитки (пиво, вино, коньяк, виски, водку) круглосуточно продавали? Они теперь тоже до 23.00 будут работать? Как писал здесь неоднократно на пересечении Челюскинцев и Партизанской в соседнем здании с кафе "Каспий" в огромно двухэтажном магазине заправка продается круглосуточно спиртное. Драки практически ежедневно и внутри и на крыльце и рядом на улице. Полиция по ходу на них план делает. Ну на тех кто перепил и не может себя контролировать. Вот и не закрывают точку уже более 10 лет. Вся округа там круглосуточно берет.
21:00:46 19-03-2024
Гость (14:17:05 19-03-2024) А как же быть магазинам которые алкогольные напитки (пиво, в... не гони ей меньше 10 лет
14:31:35 19-03-2024
может вернуться к вопросу о переводе стрелок на зимнее/летнее время? что-то давно не обсуждали
14:34:21 19-03-2024
Почему господа депутаты не рассматривают вопрос о закрытии всех наливаек в жилых домах?! Жители МКД ждали принятия этого закона!!! И что теперь, так как Осипов радеет только за свои интересы и интересы алкобизнеса - мы жители Алтайского края, живущие по соседству с этими заведениями должны продолжать страдать? Теперь только во власти краевых властей- дать жителям спокойно жить в своих домах, а не быть заложниками у этих пивнушек, наводнивших Барнаул в частности. Только радикальные меры смогут решить проблему! Закройте наливайки- разливайки в жилых домах!!!
P.S. Это вообще трэш- вместо закрытия наливаек в жилых домах- Осипов и компания хотят продлить официально время их работы с 21 до 23:00!!!
14:49:22 19-03-2024
Гость (14:34:21 19-03-2024) Почему господа депутаты не рассматривают вопрос о закрытии в... У меня в доме нет наливайки. Но есть в 300 метрах два типа "бара" Круглосуточных. Я не знаю, что там происходит по ночам, но в 6 часов утра, когда я иду на работу, возле этих баров тусуется публика мягко говоря не интеллигентная. Орут, блюют, дерутся. Такое себе удовольствие мимо них ходить
14:58:12 19-03-2024
Все наливайки и выпивайки, находящиеся ближе километра от жилых зданий, после 20 часов закрывать до 10 утра. Без исключений
15:39:00 19-03-2024
Гость (14:58:12 19-03-2024) Все наливайки и выпивайки, находящиеся ближе километра от жи... В наливайках так получится, если сделать продажу в ритейлах с8 до 23, как в Москве. ТОГДА НАЛИВАЙКИ САМИ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬСЯ.
15:06:01 19-03-2024
Вам повезло. У нас в доме две пивнухи и еще в 100 метрах- третья отдельно стоящая... Скажу я вам- все " удовольствия"- шум, пьные сборища на крыльце," общественный" туалет и другие " прелести" прямо под окнами! Жить по соседству с ними невозможно. Это не просто мимо ходить.
16:08:04 19-03-2024
При этом по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00***** Неправда. Шуметь вообще нельзя, если по "Закону о тишине". Но пьяное орущее быдло законов не изучали.
16:18:34 19-03-2024
И так "пивное" поколение не особо умом блещет, так давайте на законодательном уровне поможем им спиться наверняка!
16:26:08 19-03-2024
Надо разрешить всем отдельно стоящим или дежурным магазинам продавать алкоголь круглосуточно. Тогда наливайки разорятся. Ведь они держатся только на том, что другим нельзя в это время продавать. А также ужесточить продажу алкоголя на розлив. Хотите - делайте кафе, бар, ресторан на 50 посадочных мест, а рюмочные на 2 столика закрыть. Исключение - летние кафе с пивом, которые должны работать до 23-00.
17:57:55 19-03-2024
Гость (16:26:08 19-03-2024) Надо разрешить всем отдельно стоящим или дежурным магазинам ... Гость (16:26:08 19-03-2024) Надо разрешить всем отдельно стоящим или дежурным магазинам ... Наивные! Не закроются они. Их сейчас по 2- 3 в жилом доме! И посетителей везде зватает. Там особая публика. И жаждут далеко не все промто купить алкоголь.
Там своя туса на крыльце и внутри ... Поыиг, что официально- магазин, который должен работать до 21. И ткалеты не предусмотренны. Туалеты прямо ткт под деревьями аки собаки и прямо под нашими окнами... И никогда эта публика не уйдет в простые сетевые магазины. Они будут только рады официальному продлению их работы на два часа. И все это понимают. И Осипов в первую очередь. С Москвой сравнение вообще некорректное. Там не было такого колличество пивнух в жилых домах изначально. Теперь закроют и все остальные. Также поступят многие нормальные регионы. А Алтайский кпац- это алко лобби во власти! И этим все сказанно((
11:28:15 20-03-2024
А зато мы опять "отличимся" - будем самым пьющим краем, и пофиг, что у нас самые низкие з/п по Сибири, хоть в чем-то первые будем!