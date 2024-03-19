На Алтае предложили ограничить продажу алкоголя до 23:00 в "наливайках" и магазинах

При этом по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00

19 марта 2024, 13:10, ИА Амител

Бар с разным алкоголем / Фото: amic.ru

В АКЗС провели первое заседание рабочей группы, посвященное регулированию деятельности так называемых "наливаек" – магазинов, которые под видом закусочных ночью торгуют алкоголем, сообщается на сайте Заксобрания.

Недавно регионы получили право устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков на предприятиях общепита, в том числе расположенных в многоквартирных домах (кафе, буфеты, рестораны и бары), включая время продажи. Такие заведения обязательно должны будут соответствовать ГОСТу к определенной категории предприятия общепита.

Время продажи алкоголя для общепита, расположенного в многоэтажных домах, Осипов предложил установить с 09:00 до 23:00.

"По аналогии предлагается установить и время розничной продажи для магазинов. Это поможет уменьшить спрос на контрафактный и нелегальный алкоголь, даст возможность псевдобарам преобразовать работу в формат добросовестных предприятий торговли", – рассказали в АКЗС.

На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).

"В структуре потребления алкоголя в регионе преобладают пиво и водка. По объемам продажи водки Алтайский край находится на шестом месте в Сибири", – подчеркнули на заедании.

Стоит отметить, что по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00. В связи с этим предложено изучить возможность дифференцированного разграничения по времени для магазинов и общепита.

Рабочая группа будет принимать предложения по регулированию вопроса с "наливайками" до 28 марта, после этого они снова будут вынесены на обсуждение.