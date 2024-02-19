"Рынок уже очищен". Как изменится рынок разливного пива после закона о "наливайках"

Откорректировать время и условия продажи алкоголя в Алтайском крае намерены уже весной

19 февраля 2024, 11:26, ИА Амител

Заведения в Барнауле / Фото: amic.ru

Закон, регулирующий работу псевдобаров (или "наливаек"), практически не повлияет на рынок разливного пива. В этом уверены представители "пенного" бизнеса, опрошенные amic.ru. Они считают, что вводимые ограничения распространяются лишь на небольшую долю заведений, ведь за последние годы количество полулегальных псевдобаров и так существенно сократилось. Остальные игроки рынка либо продолжат работать на прежних условиях, либо на более выгодных. Кого коснутся предлагаемые изменения и почему закон радикально не решает проблему "наливаек" – в материале amic.ru.

"Бизнес никто не будет губить"

С 1 апреля регионам разрешили вводить ограничения на торговлю пивом, сидром и другими слабоалкогольными напитками в точках общепита в многоквартирных домах. Соответствующий закон 14 февраля 2024 года подписал президент Владимир Путин. В Алтайском крае работа над местными нормами, корректирующими деятельность "наливаек", началась еще несколько месяцев назад. Продвижение инициативы застопорилось как раз из-за федерального закона (ждали его принятия). Теперь же идея алтайских депутатов продвинется.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов (как один из разработчиков местного законопроекта) рассказал amic.ru, что вводимые нормы не будут распространяться на рестораны, кафе и бары в многоквартирных домах. Эти заведения продолжат работу в прежнем режиме (хоть круглосуточно). А вот для "наливаек" установят ограничение до 23:00.

Одновременно в регионе увеличат время продажи алкоголя в розничных магазинах и торговых сетях – также до 23:00. Сейчас пиво, водку, вино и другую продукцию нельзя приобрести после 21:00.

Андрей Осипов считает, что за счет этого в регионе сократится рынок суррогата, снизится количество отравлений "паленым" алкоголем. А уравнение в режиме работы "наливаек" и сетей эксперт считает справедливым.

"Бизнес никто не будет губить. Если уполномоченный по защите прав предпринимателей является одним из субъектов закона, бизнес продолжит жить. Я иного не допущу. Мы будем учитывать совокупные интересы и бизнеса, и граждан, в том числе тех, кто за и против. Однозначно, будет паритет", – отмечает Осипов.

Он утверждает, что все "приличные заведения общепита" продолжат работу без ограничений. "Приличные" – это объекты большой площади, с посадочными местами, санузлом. Здесь, помимо алкогольной продукции, есть ассортимент готовых блюд, предусмотрена и собственная кухня.

"Мы понимаем, когда человек приходит в кафе, он же не уходит оттуда с бутылкой пива: он и ест там, и выпивает. Это нормальный вариант. Мы не будем их ограничивать. Этот легальный, официальный сектор общепита должен остаться", – отмечает он.

Из баров – в магазины

Для остальных участников рынка, которые не относятся к "льготным" категориям, законодатели вводят ограничение на работу после 23:00. Это псевдобары, "наливайки", магазины-бары, пивбары и другие категории. Интересно, что в действующем российском законодательстве термина "наливайка" нет.

Так принято называть алкогольные магазины, которые маскируются ночью под заведения, оказывающие услуги общественного питания. Нередко днем они работают как обычные продуктовые точки, а после 21:00 (когда в Алтайском крае вступает в силу запрет на продажу алкогольной продукции), ставят стол, два стула и "мгновенно" превращаются в бары. Ни о каком комфорте и культуре отдыха речи нет. В большинстве из них не предусмотрен даже санузел.

После принятия регионального закона заведения такого формата перестанут быть псевдобарами и начнут работать исключительно как предприятие розничной торговли, предполагает Андрей Осипов.

"Наливайки", по мнению участников рынка (сейчас планируемую инициативу обсуждают с представителями бизнеса. – Прим. ред.), станут магазинами. Им будет выгоднее отработать до 23:00 и закрыться, не предоставлять псевдоуслуги общепита", – отметил Осипов.

С этим согласны и собственники некоторых питейных заведений. Владелец нескольких магазинов разливных напитков в Барнауле и в районах Алтайского края сообщил amic.ru, что положительно оценивает предлагаемые изменения. Часть его заведений готовится увеличить время работы на два часа.

"У нас есть торговые точки как в многоквартирных домах, так и в отдельно стоящих помещениях. Где-то это кафе, где-то просто магазины. Судя по законопроекту и предполагаемым изменениям, нам будет еще проще работать. Не придется становиться псевдобарами, чтобы работать до 23 часов, а не до 21 часа. Получается, мы начнем работать на равных условиях с сетевыми магазинами – это плюс. Все прозрачно. Конечно, "сетевики" могут составить нам конкуренцию в цене напитков. Но по ассортименту закусок мы явно выигрываем. В магазине также не получится посидеть с друзьями. Сейчас наши покупатели приходят именно к нам, несмотря на соседство сетевых магазинов. Люди все равно выбирают то, что им больше нравится", – отмечает предприниматель.

Главное – вычислить

Другие бизнесмены уверены: кардинальных изменений закон не принесет. По словам директора одной из барнаульских пивных сетей, в регионе еще с 1 марта 2021 года действуют требования к площади баров в многоквартирных домах: они должны быть не менее 30 квадратных метров. После введения этой нормы часть крошечных "наливаек" перепрофилировались: одни стали исключительно магазинами (продуктовыми или специализированными), другие нашли более просторные помещения, переехали и продолжили работу.

"Рынок уже очищен от многих заведений, которые еще три-четыре года назад работали на семи квадратных метрах. Они имели небольшой ассортимент продуктов и почти круглосуточно продавали пиво. Мог стоять один замызганный стол у окна. Даже стульев не было. Последние годы рынок стал более цивилизованным", – отмечает предприниматель.

Впрочем, он считает предлагаемый местный закон (в том варианте, о котором говорит Андрей Осипов) несовершенным. Так, бизнесмен уверен, что для начала нужно определить критерии оценки реальных баров и кафе и псевдо.

"Насколько мне известно, в том же февральском законе (от 14.02.2024 № 6-ФЗ) не прописано, какие заведения относятся к ресторанам, кафе. Такие формулировки есть в ГОСТах, но они не обязательны к исполнению, с недавних пор это лишь рекомендации. И как в таких условиях местные депутаты будут решать, какое заведение может работать круглосуточно, а какое – только до 23:00. Оценивать площадь? Но ведь можно на 40 квадратных метрах поставить пять столов, стулья, телевизор, сделать крошечный санузел. А можно на 60 "квадратах" не сделать ничего. Пока мне не ясен критерий оценки и отбора", – поделился предприниматель.

Это мнение разделяет и собственник магазина-бара на ул. Петра Сухова. Он уверен, что заведения найдут лазейки, которые все-таки позволят им работать после 23:00.

"Голь на выдумку хитра. Придумали же когда-то магазины работать под видом баров, придумают что-нибудь еще. Реальный эффект от закона будет только в том случае, если полностью запретят работу кафе, ресторанов и других заведений на первых этажах домов. Для всех, а не выборочно", – говорит бизнесмен.

Интересный факт

"Наливайки" стали появляться в июле 2011 года после того, как Госдума запретила розничные продажи алкогольной продукции и пива после 23 часов ночи (в Алтайском крае – после 21:00). Открывать питейные заведения вместо магазинов торговцы начали из-за лазейки в российском законодательстве, согласно которой "розничная продажа алкоголя" и "розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания" считаются разными видами деятельности. В итоге магазин под видом кафе может торговать алкоголем и в запретные часы.