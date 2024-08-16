На Алтае предотвратили разрушение от ливня дороги на Чуйском тракте

Размытую часть восстановили с помощью отсыпки земляного полотна дренирующим грунтом

16 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Восстановление дороги / Фото: Упрдор Алтай

В Алтайском крае дорожники восстановили размытое дождями земельное полотно и предотвратили разрушение проезжей части, сообщает Упрдор Алтай.

"Работы идут на 154-м км федеральной автодороги Р-256 Чуйский тракт в Тальменском районе. Откос насыпи перед мостом через реку Чумыш полностью восстановили, для этого использовали 123 тонны инертных материалов", - рассказали в ведомстве.

Дефект на участке возник 10 августа. Ливневые дожди размыли земляное полотно, разрушили часть укрепленной обочины и водоотводной лоток. Чтобы предотвратить разрушение проезжей части, дорожники организовали круглосуточное дежурство. В восстановительных работах, начавшихся после прекращения осадков, было задействовано десять сотрудников дорожных организаций и пять единиц техники.

Размытую часть восстановили с помощью отсыпки земляного полотна дренирующим грунтом. Сейчас по верху откоса идет укладка защитной прослойки из геотекстиля и монтаж георешеток, выполнено около половины от требуемого объема. Также дорожники восстанавливают водоотводной лоток и обочину, эти работы должны завершить до конца недели.