На Алтае пресекли отдых детей из Новосибирска
Детей привезли на неподходящую базу, которая не включена в специальный реестр
15 июня 2023, 17:01, ИА Амител
В Алтайском крае проверили базу отдыха, куда привезли детей из Новосибирска, сообщает региональная прокуратура.
Дети в июне 2023 года прибыли на базу отдыха в поселке Садовом в Солонешенском районе. Как выяснилось позже, она не соответствовала требованиям, предъявляемым к базам, оказывающим услуги детям по летнему отдыху.
В частности, база должна быть включена в реестр организаций, подтверждающий, что место размещения детей "обладает необходимой материально-технической базой и безопасно".
"Поскольку объект, выбранный для пребывания несовершеннолетних, не включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, незаконная деятельность по оказанию услуг пресечена", – подчеркнули в ведомстве.
17:42:28 15-06-2023
Детей жалко.
19:05:27 15-06-2023
И туД бабки делают своё дело (
07:46:23 16-06-2023
Бюрократы хреновы.
10:05:10 16-06-2023
Ну в пыльном душном новосибе в квартире безопасно, и хорошо! Как мы раньше вообще выживали без современных мерил безопасности, комфорта и санитарных норм????