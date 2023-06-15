На Алтае пресекли отдых детей из Новосибирска

Детей привезли на неподходящую базу, которая не включена в специальный реестр

15 июня 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае проверили базу отдыха, куда привезли детей из Новосибирска, сообщает региональная прокуратура.

Дети в июне 2023 года прибыли на базу отдыха в поселке Садовом в Солонешенском районе. Как выяснилось позже, она не соответствовала требованиям, предъявляемым к базам, оказывающим услуги детям по летнему отдыху.

В частности, база должна быть включена в реестр организаций, подтверждающий, что место размещения детей "обладает необходимой материально-технической базой и безопасно".