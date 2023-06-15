НОВОСТИОбщество

На Алтае пресекли отдых детей из Новосибирска

Детей привезли на неподходящую базу, которая не включена в специальный реестр

15 июня 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае проверили базу отдыха, куда привезли детей из Новосибирска, сообщает региональная прокуратура.

Дети в июне 2023 года прибыли на базу отдыха в поселке Садовом в Солонешенском районе. Как выяснилось позже, она не соответствовала требованиям, предъявляемым к базам, оказывающим услуги детям по летнему отдыху.

В частности, база должна быть включена в реестр организаций, подтверждающий, что место размещения детей "обладает необходимой материально-технической базой и безопасно".

"Поскольку объект, выбранный для пребывания несовершеннолетних, не включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, незаконная деятельность по оказанию услуг пресечена", – подчеркнули в ведомстве.

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае уже открылась большая часть загородных и дневных лагерей

Всего в лагерях этим летом отдохнут больше 90 тысяч детей, сообщил губернатор Виктор Томенко
НОВОСТИОбщество
Алтайский край дети зоны отдыха

Комментарии 4

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Гость

17:42:28 15-06-2023

Детей жалко.

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Гость

19:05:27 15-06-2023

И туД бабки делают своё дело (

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Гость

07:46:23 16-06-2023

Бюрократы хреновы.

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Гость

10:05:10 16-06-2023

Ну в пыльном душном новосибе в квартире безопасно, и хорошо! Как мы раньше вообще выживали без современных мерил безопасности, комфорта и санитарных норм????

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