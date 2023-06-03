В Алтайском крае уже открылась большая часть загородных и дневных лагерей

Всего в лагерях этим летом отдохнут больше 90 тысяч детей, сообщил губернатор Виктор Томенко

03 июня 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае открылась большая часть детских загородных и дневных лагерей, там уже отдыхают почти 48 тысяч ребят. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

По словам политика, в ближайшую неделю откроются и остальные лагеря – в том числе крупнейшие в регионе "Берёзка" и "Юность".

"Всего в лагерях смогут отдохнуть больше 90 тысяч детей. Как это всегда бывает, мы внимательно готовились к началу сезона. Где это необходимо – проводили ремонты, обновляли лагеря", – добавил он.

Также напомнил, что в этом году в крае увеличили размер компенсаций за летний отдых, чем воспользовались 13 тысяч семей.

Напомним, 1 июня в Барнауле начали работать 86 пришкольных лагерей. Смена будет длиться до 21 июня. За это время дети посетят экскурсии, театры, спортивные мероприятия и бассейны. А во время профилактических бесед им напомнят о правилах поведения на воде, дорогах, в лесу и в других местах.